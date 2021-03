Katherine Heigl est «  bionique  » après une chirurgie pour une hernie discale au cou

Katherine Heigl donne aux fans une mise à jour sur la chirurgie qu’elle a subie pour réparer une hernie discale au cou.

La star de « Firefly Lane » a partagé un diaporama de photos d’elle-même mercredi sur Instagram avec la bonne nouvelle que sa procédure a été un succès.

« Eh bien … je suis maintenant bionique !! Deux disques en titane habitent maintenant mon cou et je peux probablement rester debout sur ma tête pendant des heures … Je ne vais pas encore l’essayer mais donnez-moi quelques mois et je ‘ Je vais vous épater !! » elle a écrit à côté des photos.

La première photo de Heigl la montre portant un dispositif d’immobilisation de la colonne cervicale, une attelle spéciale conçue pour maintenir le cou en place. Un bandé peut être vu sur son cou alors qu’elle pose à côté d’un ballon de trèfle vert en l’honneur de la Saint-Patrick.

Katherine Heigl pose pour un portrait lors de la NBCUniversal Press Tour au Beverly Hilton le 13 juillet 2014 à Beverly Hills, Californie. Christopher Polk / NBC

L’ancien membre de la distribution de « Grey’s Anatomy » a également partagé une photo d’elle-même allongée dans son lit d’hôpital après la procédure, et une autre partageant des radiographies de son cou.

« Je suis profondément reconnaissant envers l’incroyable Dr et l’équipe de soins qui m’ont sauvé de la douleur la plus atroce que j’aie jamais connue et m’ont donné une nouvelle vie sans douleur! » elle a continué avant de donner un « cri » au chirurgien qui a pratiqué son opération, ainsi qu’à l’hôpital Cedars Sinai Marina Del Rey, où la procédure a été pratiquée.

« Se rendre à la chirurgie et aux séjours à l’hôpital est toujours un peu effrayant et vous n’auriez pas pu me sentir plus à l’aise ou pris en charge! Merci merci merci !! ❤️❤️❤️ » a-t-elle écrit, ajoutant: « Oh et HEUREUX ST . PATRICKS DAY! Il est clair que j’ai eu la chance des Irlandais aujourd’hui! ☘️ «

La mise à jour de Heigl intervient quelques jours à peine après avoir annoncé qu’elle traversait une «crise sanitaire».

Vendredi dernier, la star de « 27 Dresses » a partagé une vidéo sur Instagram de son mari, le musicien Josh Kelley, chantant alors qu’il préparait son café du matin. Dans sa légende, elle a révélé que le couple avait voyagé de leur ranch dans l’Utah à Los Angeles pour qu’elle puisse recevoir des soins.

«Le premier voyage depuis le début de la pandémie est de retour à Los Angeles pour faire face à une hernie discale dans mon cou», a écrit Heigl. «Merci à Dieu pour @joshbkelley non seulement d’être venu avec moi pour me tenir la main, mais aussi de m’avoir fourni un soulagement comique très nécessaire! Je veux dire … seul Josh peut ou voudrait s’harmoniser avec la cafetière! «

Peu de temps après, la mère de trois enfants a partagé une autre vidéo de Kelley dans une salle d’examen, faisant semblant en plaisantant d’analyser ses images radiographiques.

«Eh bien madame, j’ai de mauvaises nouvelles», dit Kelley dans le court clip. Mais ensuite, il change rapidement de ton, disant à sa femme: «Votre cerveau est absolument magnifique!»

«Un autre joyau @joshbkelley», a écrit Heigl dans la légende. «C’est définitivement le gars que vous voulez à vos côtés pendant une crise de santé. Quoique … je ne pense pas que je l’amènerais au OB avec moi. Ces blagues seraient tout simplement trop loin.

