Katherine Heigl claque la fin de Grey’s Anatomy d’Alex et d’Izzie

Katherine Heigl rejoint tous les fans de Grey’s Anatomy qui étaient en colère contre la façon dont Alex Karev a été retiré de la série.

L’anatomie de Grey les fans s’assemblent. Katherine Heigl a révélé ce qu’elle ressentait sur la façon dont Alex (Justin Chambers) avait quitté la série.

L’année dernière, L’anatomie de Grey dites adieu au Dr Alex Karev. Après 15 ans d’épisodes, Justin Chambers a décidé de quitter la série à succès. Cependant, la fin d’Alex a provoqué une énorme controverse en ligne. Justin n’est apparu dans l’épisode que dans des flashbacks et Alex a quitté Seattle, et sa femme Jo, pour retrouver Izzie (Katherine Heigl). Si cela ne suffisait pas, Alex et Izzie ont des jumeaux ensemble.

Naturellement, les gens n’étaient pas du tout satisfaits de la fin et Katherine a révélé qu’elle n’était pas non plus fan du scénario.

Lors d’une nouvelle interview avec Katie Krause d’ET, Katie a demandé à Katherine comment Alex avait quitté la série et si elle pensait que c’était une bonne fin. En réponse, Katherine a dit: « Je ne l’ai pas vu. » Cependant, Katie a ensuite expliqué à Katherine ce qui s’était passé et il est prudent de dire que Katherine n’était pas du tout impressionnée par le fait que Karev s’enfuit pour vivre une nouvelle vie avec Izzie.

Choquée, Katherine a répondu: « N’était-il pas avec quelqu’un? » en référence à Jo. En le traitant, elle a ensuite ajouté: « Écoutez, n’est-ce pas un mouvement de connard? » Pour ajouter l’insulte à la blessure, Karev n’a même pas dit au revoir à Jo en personne. Il s’est enfui pour renouer avec Izzie, s’est rendu compte qu’il ne pouvait pas vivre sans elle et a ensuite envoyé à Jo une lettre pour rompre avec elle. Donc, un mouvement de « connard » en effet.



Katherine a quitté Grey’s Anatomy elle-même en 2010 et n’est pas revenue jouer Izzie depuis. Quant à savoir si elle reviendrait un jour, Katherine a déclaré: « Je ne dirais jamais jamais mais ce n’est pas probable. » Katherine fait actuellement la promotion de son nouveau drame Netflix Firefly Lane sortie le 3 février.

Qu’as-tu pensé de la fin d’Alex et Izzie?

