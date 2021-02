Katherine Heigl a parlé de ses scènes intimes dans La danse des lucioles

Katherine Heigl est revenu aux premières pages après la première de Danse des lucioles, la nouvelle série Netflix qui se positionne déjà comme la plus regardée au monde. L’actrice de 42 ans est revenue à la télévision en tant que Tully Hart et a excellé dans le rôle. Dans une interview, Il a parlé de sa performance et s’est arrêté sur les scènes intimes qu’il a dû enregistrer. Il a révélé ce qu’il a fait trois en un jour et a souligné ce qui a changé dans l’industrie à ce sujet.

« C’est probablement la plus grande scène de sexe que j’ai jamais faite. Il y avait des jours où j’avais trois scènes de sexe différentes avec trois mecs différents. », L’ancien Grey’s Anatomy a commencé en riant dans une déclaration avec SiriusXM. L’interprète a expliqué qu’elle se sentait à l’aise pour tourner les séquences et en partie grâce au travail de la réalisatrice Maggie Friedman.







Heigl a également souligné qu’il avait la possibilité de s’impliquer dans la production afin que rien n’apparaisse à l’écran sans son consentement. «J’avais un réalisateur qui m’a guidé et maintenant j’ai assez de voix pour dire ce avec quoi j’étais ou n’étais pas à l’aise. Je pouvais demander à voir les images et je pouvais donner mon avis. C’est ainsi qu’ils ont traité tout le monde. Sarah et moi a reçu beaucoup de soutien. « , a-t-il déclaré et a inclus sa partenaire Sarah Chalke.

En outre, il a expliqué qu’ils avaient un coordinateur d’intimité car ils utilisent actuellement des productions telles que Sex Education, Bridgerton ou Euphoria. « Ils étaient concentrés sur nous en utilisant notre instinct et notre discrétion. Je leur en suis extrêmement reconnaissant. », il a condamné.

L’actrice, qui savait avoir des problèmes à Hollywood, a également répondu si elle traversait des moments difficiles dans des scènes intimes tout au long de sa carrière: «Je n’ai jamais eu de mauvaise expérience où je me sens exploité. J’ai toujours senti que l’équipe et les directeurs avec lesquels j’ai travaillé ont été très respectueux et ont généralement basculé le commutateur pour faire sortir les gens. Le moins des gens qui peuvent s’en sortir, donc non « .

Cependant, elle a également reconnu que l’attitude envers les femmes a changé ces dernières années et elle utilise son expérience pour parler aux plus jeunes. « Je me sens comme une opportunité de parler à tant de jeunes actrices qui n’ont pas beaucoup d’expérience. Je suis tellement reconnaissante que les choses changent. Je suis vraiment reconnaissante que les gens parlent maintenant ou le prennent ainsi sérieusement, surtout avec les femmes. plus de filles « , conclu.