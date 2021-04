Katharine McPhee se réjouit de devenir maman: «  Le meilleur travail que j’aurai jamais  »

Elle est chanteuse, compositrice et star sur scène et à l’écran, mais pour Katharine McPhee Foster, rien de tout cela n’est à la hauteur du meilleur concert qu’elle ait jamais eu.

Lors d’une récente apparition sur «The Kelly Clarkson Show», la femme de 37 ans a dit à son camarade ancien «American Idol» qu’être une nouvelle maman est l’occupation ultime.

McPhee Foster et son mari David Foster, 71 ans, ont accueilli leur fils, Rennie, dans le monde en février, et bien que le paquet de joie l’ait occupée, elle ne l’aurait pas autrement.

«Je suis un peu fatiguée ici et là, mais je trouve des moments pour faire la sieste et c’est un si bon petit bébé», a-t-elle dit à Clarkson. « Je suis tellement amoureux. … C’est mon plus beau travail que j’aurai jamais.

L’hôte, qui a deux enfants, a convenu du rôle gratifiant, mais elle a averti McPhee Foster que ce ne serait pas un travail facile.

« Le plus dur pour moi, c’est quand ils sont si mignons et que vous les aimez tellement, mais ils font quelque chose de méchant et vous vous dites: ‘Non, vous ne me torderez pas autour de votre doigt!' » Clarkson c’est noté.

Mais pour McPhee Foster, il est difficile d’imaginer ces jours à venir où elle regarde maintenant les yeux adorateurs de son enfant de 5 semaines.

« Ma petite amie … était comme, ‘Oh, pouvez-vous même imaginer que vous allez devoir vous fâcher contre lui un jour?' » Se souvient-elle. « Et je me dis: ‘Non, il est si gentil, non maintenant. Je ne peux pas imaginer. « ‘

Clarkson a assuré: «Cela arrivera et vous direz:« De qui êtes-vous l’enfant?! »»

Jusque-là, McPhee Foster continuera à se prélasser dans les jours de bébé heureux ou «paradis» comme elle l’a décrit lors d’une récente visite vidéo à AUJOURD’HUI.

Rennie est le premier enfant de McPhee Foster et le sixième de son mari, et lors de cette même visite, la chanteuse a expliqué comment ils avaient décidé du surnom de leur fils.

«Nous avions quelques noms, mais mon mari était sur une chaîne de texte avec ses sœurs et une de ses sœurs a suggéré un ancien nom de famille», a-t-elle déclaré. «C’était le nom de son arrière-grand-père, le nom de son grand-oncle, il a donc une longue histoire dans sa famille. Mon mari a dit: «Salut, Ren Foster», et nous avons donc dit: «C’est un bon nom. C’est un nom fort. »