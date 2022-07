Katharine McPhee partage une photo intime de bébé avec son mari David Foster

Katharine McPhee passe tout son temps avec son petit garçon.

Le chanteur, son mari David Foster et leur fils d’un an, Rennie, ont passé du temps en famille ensemble en Italie. Lors de ce qui semblait être l’un de leurs derniers jours avant de retourner aux États-Unis, McPhee, 38 ans, a partagé une photo intime de son petit se blottir contre elle.

La photo montre McPhee, portant une chemise blanche surdimensionnée avec un chapeau de paille. Rennie est blottie sur ses genoux alors qu’elle lui donne un baiser sur la tête.

« Trop de plaisir au soleil », McPhee a légendé la photo de l’histoire Instagram qu’elle a partagée jeudi.





McPhee se blottit avec son petit garçon pendant ses vacances. Instagram/Katharine McPhee

Avant de publier le joli cliché, l’ancien concurrent d' »American Idol » a partagé une vidéo de Rennie portant un maillot de bain rouge avec un rash guard bleu marine et un chapeau de style dinosaure.

La chanteuse a partagé un aperçu de ses vacances avec son fils, Rennie. Instagram/Katharine McPhee

L’acteur et Foster, 72 ans, ont accueilli Rennie en février 2021. Il s’agit du premier enfant de McPhee, tandis que le musicien est également père de cinq filles adultes.

« Nous avons choisi Rennie parce que j’étais en train d’accoucher depuis un certain temps. Nous n’avions pas choisi de nom », a partagé McPhee AUJOURD’HUI avec Hoda et Jenna à propos du nom de son fils. « Nous avions quelques noms, mais mon mari était sur une chaîne de texte avec ses sœurs et l’une de ses sœurs a suggéré un ancien nom de famille. »

« C’était le nom de son arrière-grand-père, le nom de son grand-oncle, donc il a une longue histoire dans sa famille. Mon mari a dit : « Salut, Ren Foster », et nous avons donc dit : « C’est un bon nom. C’est un nom fort », a-t-elle ajouté.

Le couple s’est rencontré sur le plateau « American Idol » lorsque McPhee participait à l’émission en 2006. Ils se sont mariés en 2019.

Plus tôt cette année, McPhee a félicité son mari aimant le jour de la fête des pères.

« Joyeux père à l’homme @davidfoster qui m’aime comme je n’aurais pu que rêver et qui m’a rendu complète dans la vie en faisant de moi une maman. J’adore notre petite famille. J’aime notre grande famille », a-t-elle écrit. « Vous ne vous êtes JAMAIS plaint de la façon dont votre vie est légèrement différente maintenant. Eh bien… tu te plains seulement de ne pas pouvoir rester éveillé tard devant la télé au lit, mais comment puis-je te blâmer, c’est ton truc préféré.

Ajoutant: «Vous avez seulement fait de la mise au monde de Rennie une joie absolue pour moi. À de nombreuses autres aventures bébé ! 🎊Je t’aime jusqu’à la lune et retour.