Katharine McPhee et son fils de 6 semaines se jumellent en maillots de bain assortis

Katharine McPhee Foster et son fils nouveau-né, Rennie, viennent de porter des maillots de bain coordonnés sur une jolie photo de famille.

La femme de 37 ans a partagé la photo de famille, qui comprenait également ses belles-filles, Erin et Jordan, portant des maillots de bain de la même ligne, dans son histoire Instagram.

McPhee Foster (au centre) et son fils nouveau-né, Rennie, ont bercé des maillots de bain de la même collection. sarafoster / Instagram

McPhee Foster et son fils portaient des costumes imprimés en nuage – une pièce pour maman et adorablement minuscules slips pour bébé – conçus par son autre belle-fille, Sara Foster, en collaboration avec la marque de maillots de bain Summersalt.

Erin, Jordan et Sara Foster sont les filles du mari, musicien et producteur de McPhee Foster, David Foster. Lui et l’ancienne star de «Smash» se sont mariés en 2019 et ont accueilli Rennie, leur premier enfant ensemble, fin février.

McPhee Foster a également modelé son maillot de bain «ciel de barbe à papa» sur une photo Instagram la semaine dernière, donnant un hommage au design de sa belle-fille.

Elle est fan de la nouvelle collection de maillots de bain de sa belle-fille! katharinefoster / Instagram

«La meilleure pièce que j’ai jamais essayée», a-t-elle sous-titré une photo d’elle-même en train de modeler le costume un mois après l’accouchement. «Habituellement, il est coupé trop bas et le torse n’est pas assez long – les bretelles sont réglables. Tellement confortable! Vous réussissez @sarafoster. «

Elle a également célébré son corps post-bébé dans un selfie en maillot de bain antérieur sur Instagram, en portant un bikini taille haute.

La nouvelle maman a partagé ce selfie en maillot de bain le mois dernier. @KatharineFoster / Instagram

«J’adore mes courbes parce que mon bébé me les a données», a-t-elle écrit dans la légende.

L’acteur et chanteur a parlé des joies d’être une nouvelle maman dans une récente interview sur «The Kelly Clarkson Show».

«Je suis un peu fatiguée ici et là, mais je trouve des moments pour faire la sieste et c’est un si bon petit bébé», dit-elle. « Je suis tellement amoureux. … C’est mon plus beau travail que j’aurai jamais.

« Ma petite amie … était comme, ‘Oh, pouvez-vous même imaginer que vous allez devoir vous fâcher contre lui un jour?' », A-t-elle ajouté. « Et je me dis: ‘Non, il est si gentil, non maintenant. Je ne peux pas imaginer. « ‘