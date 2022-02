Katharine McPhee et David Foster révèlent la musique qu’ils écoutent – et c’est assez surprenant

David Foster et Katharine McPhee Foster se sont d’abord liés à la musique, mais il s’avère qu’ils ont apparemment des goûts très différents dans les genres.

Lors d’une apparition lundi à la 3e heure d’AUJOURD’HUI, le couple a révélé ce qu’il écoutait en ce moment, et leurs réponses n’étaient pas ce à quoi vous vous attendiez.

« Étonnamment, cela pourrait vous surprendre, je n’écoute aucune musique à part des airs de spectacle ou des comédies musicales qui m’inspirent et que je veux peut-être faire revivre à Broadway ou un spectacle que je convoitais et que j’aurais aimé jouer à Broadway « , a déclaré McPhee Foster, 37 ans. « Je suis comme un nerd de théâtre musical. »

Pendant ce temps, Foster préfère écouter les dernières et meilleures chansons d’artistes à succès.

« J’aime Drake, j’aime (Justin) Bieber, j’aime Ed Sheeran, je les aime tous », a déclaré l’homme de 72 ans, ajoutant qu’il aime aussi écouter The Weeknd.

« Il aime ce qui se passe dans la musique en ce moment. Je ne sais même plus ce qui se passe dans la musique », a déclaré McPhee Foster.

Le couple, qui s’est marié en 2019, a accueilli son premier enfant, son fils Rennie David Foster, en février 2021. Rennie était le premier enfant de McPhee Foster et le sixième de Foster.

Au cours de leur conversation avec AUJOURD’HUI, les fiers parents ont repensé à leur première année en tant que coparents et ont déclaré que les choses se passaient plutôt bien.

« J’en ai adoré chaque seconde. … Et pendant un an, Kat n’a même pas été légèrement secouée à distance, pas une seule fois », a déclaré Foster à propos de sa femme.

McPhee Foster a également applaudi son mari pour être resté calme sous la pression et a déclaré qu’il avait appliqué l’expertise parentale qu’il avait acquise au fil des ans pour l’aider.

« Vous avez juste une expérience différente cette fois-ci », a-t-elle déclaré.

Avant de sortir ensemble, les deux ont commencé comme amis après s’être rencontrés sur le plateau de la saison cinq de « American Idol ».

« Avoir une amitié solide est une façon de rire à travers beaucoup de choses », a-t-elle déclaré.

L’année dernière, McPhee Foster a parlé de la différence d’âge de 35 ans du couple et a dit « Dr. Berlin’s Informed Pregnancy Podcast », elle sait que certaines personnes étaient sceptiques quant à leur lien.

« Nous avons tous la capacité d’étiqueter les choses et de regarder quelque chose pour son apparence ou sa valeur faciale et de porter un jugement », a-t-elle déclaré. « Donc, je comprends totalement le jugement au départ, mais les choses ne sont jamais telles qu’elles apparaissent, les choses ne sont jamais exactement telles qu’elles apparaissent et je suis amoureux de notre histoire d’amour et c’est tout ce qui compte. »