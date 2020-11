Katee Sackhoff partage une réponse astucieuse aux fans mandaloriens après ses débuts

Katee Sackhoff est époustouflée par Guerres des étoiles fans et leurs réactions à Le mandalorien saison 2. Le troisième épisode a fait ses débuts vendredi dernier sur Disney + et les fans ont choisi chaque scène avec un peigne fin. Les épisodes un et deux ont vu Din Djarin et l’enfant commencer leur quête pour localiser plus de Mandaloriens, ce qui s’est avéré un peu plus difficile que prévu à l’origine. Cela étant dit, l’épisode 3 a résolu ce problème. Il y a SPOILERS pour Le mandalorien saison 2, alors lisez à vos risques et périls.

L’esprit époustouflé et submergé par toute cette expérience. Tout a commencé il y a longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine et je suis tellement excité par la réponse à ma fille Bo-Katan. J’espère que vous l’aimez tous autant que moi. 💙💙💙💙💙💙 C’est le chemin #mandolorian – Katee Sackhoff (@kateesackhoff) 14 novembre 2020

Katee Sackhoff apparaît dans Le mandalorien saison 2, épisode 3 en tant que Bo-Katan Kryze, le personnage dans lequel elle a exprimé La guerre des clones et Rebelles. Alors que beaucoup de Guerres des étoiles les fans savaient que Sackhoff avait été choisi lors de la saison 2, c’était toujours une grande surprise de voir enfin la version live-action du personnage, avec deux autres Mandaloriens, qui retirent également leurs casques. Sacha Banks joue l’un des Mandaloriens susmentionnés, Koska Reeves, qui semble être un tout nouveau personnage.

Les éloges de l’épisode 2 ont donné à Katee Sackhoff un bon week-end. Elle s’est tournée vers les réseaux sociaux pour partager son enthousiasme. « L’esprit époustouflé et submergé par toute cette expérience. Tout a commencé il y a longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine et je suis tellement excité par la réponse à ma fille Bo-Katan. J’espère que vous l’aimerez tous autant que moi faire. C’est la voie », dit-elle. Bo-Katan est un personnage préféré des fans depuis des années, et beaucoup ont supposé qu’elle croiserait la route avec Mando et l’enfant à un moment donné, principalement en raison de sa connexion au sabre noir, qu’elle taquine ci-dessous.

« PS … j’ai bu … je sais que j’ai épelé Mandalorien faux!! J’ai célébré … alors tuez-moi … avec MY Darksabe.r «

Bo-Katan Kryze est à la recherche du sabre noir, dont nous avons appris qu’il était dans la position de Moff Gideon. Bo-Katan et son équipage ont pu sauver Din Djarin et l’enfant plus d’une fois dans la saison 2, épisode 2, et il faut penser qu’ils vont tous se croiser à nouveau, d’autant plus que Moff Gideon est à la recherche de Mando et du Enfant, bien que nous ne sachions pas encore exactement pourquoi. Heureusement, Le mandalorien la saison 2 abordera cet aspect, ainsi que la façon dont Gideon a mis la main sur le Darksaber en premier lieu.

Le mandalorien la saison 2 a bien démarré, à la fois en termes de narration et en Guerres des étoiles Œufs de Pâques. Bien que les épisodes soient plus courts, ils ont tous fourni aux téléspectateurs répétitifs plus d’informations et une compréhension de ce que Dave Filoni et Jon Favreau tentent de réaliser ici. Espérons que l’épisode 4 se poursuivra dans cette tradition qui a été établie. Vous pouvez vérifier Twitter de Katte Sackhoff excitation pour Le mandalorien au dessus.

PS … j’ai bu … je sais que j’ai épelé #Mandalorien faux!! J’ai célébré ….. alors tuez-moi ….. avec MY Darksaber 🥴🤣🤣🤣🤦🏼‍♀️ – Katee Sackhoff (@kateesackhoff) 14 novembre 2020

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Disney Plus, Streaming