Katee Sackhoff ne sait pas si elle reviendra dans « The Mandalorian »

La franchise Star Wars a une fois de plus ravi ses fans avec la deuxième saison de « The Mandalorian », qui unifiait des éléments de la trilogie originale avec le nouveau canon de son univers élargi. L’une des apparitions les plus acclamées a été celle de Bo-Katan Kryze, que nous avons vu monter à la tête des peuples mandaloriens dans « Rebels ».

L’actrice Katee Sackhoff, bien avant de faire ses débuts en direct, a eu l’occasion de prêter sa voix à Bo-Katan dans la série à la fois dans «Rebels» et «The Clone Wars», avec près de dix ans d’expérience et étant la bonne personne pour vous accompagner dans la prochaine étape de votre voyage.

Le croisement de Bo-Katan avec celui de Din Djarin (Pedro Pascarl) a été plébiscité par les fans de la franchise, qui ont pu en comprendre un peu plus sur le credo extrémiste auquel appartenait le protagoniste de la série, qui à la fin de la saison a été des allusions à sa possibilité de repenser.

La finale de la saison présente un avenir incertain pour Bo-Katan, car elle refuse d’accepter le Darksaber car elle n’est pas celle qui a vaincu Moff Gideon. Même avec cette question sur le leadership du Mandalore, l’actrice derrière le personnage ne sait pas si elle reviendra à la troisième saison.

Lors d’une conversation avec Looper, Sackhoff reconnaît que jusqu’à présent, elle ne sait pas s’il y a d’autres projets pour son personnage: «Je souhaite honnêtement que je pourrais vous dire que je sais quelque chose. Je ne sais vraiment pas. Je sais où nous finissons et c’est tout ce que j’ai Je ne peux utiliser que mon imagination et j’espère que nous voyons de grandes choses, mais je n’en ai aucune idée », a-t-il déclaré.

Jusqu’à présent, Lucasfilm n’a pas commenté l’avenir de « The Mandalorian », bien qu’il soit suggéré qu’après le départ de Grogu, l’histoire de Mando pourrait commencer une nouvelle ère, confrontée à de nouveaux dangers. Bien qu’il reste un allié de Bo-Katan, une certaine tension pourrait être générée entre eux à la position du Darksaber.