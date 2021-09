Katee Sackhoff fait allusion à une « affaire inachevée » pour Bo-Katan dans la saison 3 de The Mandalorian

Dès la deuxième saison de la série à grand succès de Disney Le Mandalorien terminé, nous avions beaucoup de questions auxquelles il fallait répondre. D’où vient Luke Skywalker lorsqu’il a sauvé Grogu des griffes de l’empire du mal ? Quelle est la prochaine étape pour Mando ? Luke entraînera-t-il Grogu ? Et bien sûr, quelle est la prochaine étape pour Bo-Katan ?

Après avoir fait son live-action Guerres des étoiles débuts dans la saison 2 de Le Mandalorien, nous voulons plus de Bo. Des réponses, des histoires et beaucoup d’action. Katee Sackhoff a donné vie à ce personnage et il n’y a aucun moyen que son histoire soit terminée dans cette série. Si vous n’avez pas encore regardé la finale de la saison 2, que faites-vous en lisant cet article ? À partir de cet épisode, nous savons que certains problèmes sont survenus entre Din Djarin et Bo-Katan.

Récemment, Katee Sackhoff a déclaré que son personnage avait des « affaires inachevées » avant la saison à venir. Bien sûr, ce que cela signifie relève de la spéculation car tout est toujours gardé secret dans le monde de Disney et Guerres des étoiles. Bo-Katan est un personnage trop gros pour ne pas avoir été impliqué dans la nouvelle saison. Alors que la série est sur le point d’entrer en production, il est tout à fait possible que le rôle change plusieurs fois. Est-il possible qu’elle ne soit même pas un facteur dans les prochains épisodes ? Possible mais douteux.

« La façon dont Lucasfilm m’a laissé dans la saison 2, l’une des routes qui pourraient être empruntées – absolument, pensez-vous – serait l’affaire inachevée… , droit? En tant que fan de la série, je suis juste impatient de voir ce qu’ils proposent. »

Nous savons que la majeure partie du voyage de Bo-Katan dans la saison deux s’est concentrée sur sa quête pour obtenir le sabre noir de Moff Gideon pour que Din Djarin ne brandisse l’arme que dans la finale, il est difficile d’imaginer une saison trois sans elle d’une manière ou d’une autre. « En réalité, nous pourrions voir un saut dans le temps qui pourrait ne pas répondre à certaines des questions que nous nous posons. Cependant, alors que la saison se rapproche de la montée du Nouvel Ordre, nous devons voir certaines choses se produire ou du moins commencer de toute façon.

La grande chose à propos de cette série est que vous pouvez prendre votre temps avec les intrigues et revisiter les personnages au fil des saisons. Avec des mondes à explorer loin des films, les possibilités sont presque infinies.

Nous ne savons pas combien de saisons la série aura, mais nous savons qu’avant la sortie de la troisième saison, nous obtenons Le livre de Bobba Fett. Pourrait-on en voir se croiser avec des histoires et des personnages ? Il est possible qu’un lien avec la nouvelle série Disney + se produise dans une certaine mesure. Ce qui pourrait voir Bo faire un retour à l’écran avant la saison trois. Restez à l’écoute pour plus de détails sur la nouvelle saison de Le Mandalorienet laissez-nous aussi vos pensées et commentaires.

