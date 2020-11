Kate Winslet pense que James Cameron s’est beaucoup relaxé entre la création de Titanic et Avatar 2

En 1997, Kate Winslet s’est associée au cinéaste James Cameron pour Titanesque. Pourtant, malgré le succès stratosphérique de ce projet, les deux n’ont plus collaboré pendant plus de deux décennies. Maintenant, Winslet fait à nouveau équipe avec Cameron pour Avatar 2. Dans une interview avec Collider, l’actrice a admis que leur temps ensemble sur les plateaux de Titanesque avait été difficile, mais l’équation avait depuis changé considérablement pour le mieux.

« Eh bien, regardez, nous sommes tous plus vieux. Nous avons tous vieilli. Je repense à l’expérience de faire Titanesque et ce n’est un secret pour personne que c’était un tournage très difficile. C’était très, très stressant et les choses étaient difficiles pour toutes les personnes impliquées … Et le Jim Cameron sur Avatar, il est plus calme. Je dirai qu’il est juste beaucoup plus entré dans son vrai moi, je pense. C’est à cause de l’expérience. C’est aussi parce qu’il a déjà fait Avatar, donc il connaît ce monde et il connaît ces personnages. Il a inventé cette façon de filmer. Il y a un niveau de confiance qui l’a ancré dans un endroit beaucoup plus confortable, rien que pour lui. «

James Cameron est depuis longtemps connu dans l’industrie comme un perfectionniste notoire, qui était plus que disposé à mettre ses acteurs dans toutes sortes de situations inconfortables pour obtenir la photo parfaite. Ed Harris a failli en venir aux mains avec le cinéaste sur les plateaux de Les abysses sur une scène où l’acteur a failli se noyer, tandis que Cameron continuait à filmer.

Il n’est donc pas surprenant que le tournage de Titanesque était stressant pour Cameron ainsi que pour ses acteurs et son équipe. Ironiquement, le tournage pour Avatar 2 semble être encore plus difficile, car de grandes parties du film se déroulent sous l’eau, ce qui, à la manière typique de James Cameron, le cinéaste a choisi de filmer sous l’eau avec un équipement spécial et des acteurs qui ont dû suivre une formation approfondie en plongée sous-marine.

Pourtant, malgré les complications supplémentaires, Kate Winslet n’a pas craint pour sa vie sur le plateau, car selon elle, Cameron est aujourd’hui devenue le type de cinéaste qui place la sécurité de ses acteurs et de son équipe avant tout.

« [Jim] a brillamment collaboré sur Avatar, honnêtement. J’ai été impressionné par le temps qu’il laisse aux acteurs pour souvent déambuler sur une scène, si cela ne me semble pas tout à fait normal. Et évidemment, la sécurité devait passer en premier. Écoutez, s’il y a un véritable effondrement du monde et que nous sommes vraiment tous incendiés et qu’il y a un autre monde [emergency] d’une minute à l’autre maintenant, je peux vous dire avec ma main sur mon cœur, l’une des personnes avec qui je voudrais être dans ce bunker est Jim Cameron. Il est avant tout la sécurité. Je me sentais vraiment bien de travailler avec lui. Je suis tellement excité pour Avatar. Je n’avais pas réalisé qu’il y avait eu une photo de moi sous l’eau. Ca c’est drôle. »

Écrit et réalisé par James Cameron, Avatar 2 stars Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Edie Falco, Kate Winslet, Oona Chaplin, Vin Diesel, Michelle Yeoh et David Thewlis. Le film arrive en salles le 16 décembre 2022. Collider a été le premier à porter cette nouvelle à notre attention.