Kate Winslet « ne pouvait pas arrêter de pleurer » quand elle a retrouvé Leonardo DiCaprio

Depuis près de deux ans maintenant, le b*****d qu’est Covid-19 a séparé les amis et la famille du monde entier. Même les grandes célébrités hollywoodiennes ont été limitées par des restrictions et des interdictions de voyager.

Mais récemment, les vieux copains Kate Winslet et Leonardo DiCaprio ont pu se réunir à Los Angeles après trois ans d’intervalle – et tout cela était un peu écrasant pour Winslet.

« Je ne pouvais pas arrêter de pleurer », a déclaré l’homme de 46 ans au Guardian.

« Je le connais depuis la moitié de ma vie ! Ce n’est pas comme si je m’étais retrouvé à New York ou qu’il avait été à Londres et qu’il y avait eu une chance de dîner ou de prendre un café et un rattrapage. Nous ne l’avons pas fait pu quitter nos pays.

Winslet était émue lorsqu’elle a retrouvé son vieil ami. Crédit : Alamy

« Comme tant d’amitiés dans le monde, nous nous sommes manqués à cause de Covid. C’est mon ami, mon ami très proche. Nous sommes liés pour la vie. »

N’awww, n’est-ce pas gentil ?

Le couple a joué dans le film catastrophe romantique de 1997 Titanesque, ce qui les a propulsés tous les deux vers la célébrité internationale.

En regardant en arrière 25 ans, Winslet a déclaré : « Savez-vous que Leo vient d’avoir 47? J’ai eu 21 ans sur ce tournage, et Leo a eu 22 ans. »

Comment leur amitié a commencé. Crédit : Allstar Picture Library Ltd./Alamy

Le journaliste du Guardian Ryan Gilbey a ensuite rappelé comment DiCaprio s’était plaint auprès de lui pendant le tournage du film de la dureté de la greffe et de sa misère, ce à quoi Winslet a répondu : « Je me souviens ! Je me souviens qu’il l’était !

« Ce n’était agréable pour aucun d’entre nous, mais nous étions tous dans le même bateau. Bien qu’il ait eu bien plus de jours de congé que moi.

« Je suppose que j’ai été élevé pour être reconnaissant et continuer. Je ne pensais pas que c’était mon droit d’être malheureux, et si je a été misérable, je n’aurais certainement pas prévenu un journaliste. Il n’y a pas chemin J’aurais laissé passer ça ! »

Le couple a ensuite joué dans un drame romantique Route révolutionnaire 11 ans après Titanesque, et s’exprimant en 2016, Winslet a déclaré qu’il avait toujours été un ami dévoué.

Ils ont joué un couple marié dans Revolutionary Road. Crédit : AA Film Archive/Alamy

S’adressant à People, elle a déclaré: « C’est une personne solide et loyale. C’est un grand ami, il l’a toujours été, et pas seulement pour moi, mais pour tout le monde autour de lui.

« Il a toujours des amis qu’il avait quand nous avons fait Titanesque. »

Quant à la façon dont il avait changé au fil des décennies, elle a déclaré: « À bien des égards, il n’a pas changé du tout, mais à d’autres égards, il a absolument changé.

« C’est un acteur plus fort en ce moment qu’il ne l’a jamais été. Je pense qu’il est plus beau qu’il ne l’a jamais été.