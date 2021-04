Kate Winslet dit que la fille de l’acteur «  a glissé sous le radar  » avec un nom de famille différent

Le théâtre peut fonctionner dans certaines familles, mais toutes les familles n’utilisent pas les mêmes noms de famille.

Et Kate Winslet a révélé lors d’une interview que sa fille Mia, 20 ans, est maintenant un acteur professionnel, faisant tout cela seule – sans utiliser le nom de famille de Winslet.

Mia Threapleton utilise en fait le nom de famille de son père; Winslet et Jim Threapleton se sont mariés de 1998 à 2001. « Elle a 20 ans et joue », a expliqué Winslet à l’intervieweuse écossaise Lorraine Kelly dans son émission « Lorraine ».

« Elle est maintenant absente en République tchèque sur le point de commencer une série télévisée là-bas », a ajouté Winslet.

C’est peut-être une décision nouvelle, mais cela n’a pas surpris sa mère. « Je pense que je savais que (ça) allait arriver, j’ai toujours soupçonné », a déclaré le lauréat d’un Oscar. «Et puis il y a quelques années, elle s’est retournée et a dit: ‘J’aimerais bien essayer.’»

Et c’est ce qu’elle a fait. Threapleton est apparue dans le film de sa mère « A Little Chaos » en 2014; son autre crédit IMDb est pour le film 2020 «Shadows».

Mia Threapleton dans « Shadows ». Groupe Groenlandia

Mais sa mère est très fière parce que la plupart des gens ne savent pas qu’elle a une star hollywoodienne super-célèbre et super accomplie pour un parent.

«Ce qui est génial pour elle, c’est qu’elle a un nom de famille différent, alors ce travail initial est sorti de la porte, elle a glissé sous le radar et les gens qui l’ont choisie n’avaient absolument aucune idée qu’elle était ma fille et, bien sûr, c’était ma la plus grande peur et le plus important pour son estime de soi, bien sûr », a déclaré Winslet.

Winslet a épousé le réalisateur Sam Mendes en 2003; ils se sont séparés en 2011 et ont un enfant: Joe, 17 ans. Elle est actuellement mariée à Edward Abel Smith et ils ont un jeune fils, Bear, 7 ans.

Threapleton a déclaré à Variety l’année dernière que « Shadows » était le premier rôle pour lequel elle avait auditionné, et a noté qu’elle n’avait pas grandi sur les plateaux de cinéma.

«Je n’ai jamais vraiment passé beaucoup de temps autour des décors sur lesquels ma mère travaillait», dit-elle. « C’était toujours un régal. C’est une expérience très différente quand cela vous arrive, et pas seulement quelque chose que je pouvais observer de temps en temps. Je comprends vraiment pourquoi ma mère nous a toujours impressionné à quel point le travail est difficile. . Elle a raison! Et j’en ai adoré chaque seconde. «

