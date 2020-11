Kate Winslet a battu le record sous-marin de Tom Cruise lors du tournage d’Avatar 2

Kate Winslet a pu battre le record de tournage sous-marin de Tom Cruise sans même le savoir. L’actrice a retravaillé avec Jim Cameron pour la première fois depuis qu’ils ont travaillé sur 1997 Titanesque sur le prochain Avatar 2. Cameron repousse les limites technologiques pour éblouir les spectateurs du cinéma, bien qu’il ait demandé beaucoup à ses acteurs pour les aider à réaliser ces nouveaux exploits. Pour Winslet et le reste de la distribution et de l’équipe, cela signifiait passer beaucoup de temps sous l’eau.

Tom Cruise a suivi une formation approfondie pour retenir son souffle sous l’eau Mission: Impossible – Nation voyou. Cruise a pu obtenir jusqu’à 6 minutes et demie, ce qui était considéré comme le record de la respiration sous-marine à l’écran. Cependant, tout cela a changé, grâce à la formation de Kate Winslet pour Avatar 2. Dans une récente interview, on lui a demandé ce que c’était que de retenir sa respiration pendant 7 minutes et 14 secondes. Kate Winslet avait ceci à dire.

«C’est tellement drôle parce que je ne lis pas vraiment de critiques ou de contenus médiatiques. Je ne suis pas sur Instagram, comme si j’étais complètement déconnecté de cette partie de ma vie. Donc, toute cette semaine et la semaine précédente, j’ai des gens venaient me voir au travail en me disant: « Oh mon Dieu, comme sept minutes et 14 secondes? Comme, quoi?! » Et je me dis: « Quoi? Attendez, attendez une minute. Comment le savez-vous? » «

Kate Winslet ne savait pas comment son disque était sorti, puisqu’elle avait auparavant seulement dit « plus de 7 minutes » dans les interviews précédentes. L’heure réelle a été publiée sur la page Twitter officielle de Avatar 2 en octobre. « C’était génial et j’étais très fier de moi et je ne pourrai probablement jamais le refaire », a déclaré Winslet. « Cela s’est produit au bout de quatre semaines d’entraînement assez intense et c’était dans le réservoir de plongée, c’était dans le réservoir d’entraînement. Mais j’ai adoré. »

Pour Kate Winslet et le reste des acteurs de Avatar 2, l’expérience sous-marine a été précieuse. En fin de compte, faire des choses nouvelles et inattendues qui se sont avérées être «l’une des choses que j’aime dans le travail», explique l’actrice. « Nous sommes très, très chanceux en tant qu’acteurs que souvent nous devons apprendre une toute nouvelle compétence. » Maintenant, Winslet peut montrer ses nouvelles compétences lors de fêtes au bord de la piscine ou éventuellement dans l’océan.

Tom Cruise n’a pas encore répondu à Kate Winslet qui bat son record de tournage sous-marin, mais il va dans l’espace pour un film. Peu de gens sont prêts à quitter la Terre pour jouer dans un film, il faudra donc une minute avant que le monde ne rattrape Cruise et sa quête sans fin pour effrayer ses co-stars et ses compagnies d’assurance studio. L’interview avec Winslet a été réalisée à l’origine par Entertainment Tonight.

