Kate Walsh, alun de Grey’s Anatomy, rend un hommage emblématique à la réunion de Meredith et Derek

Le drame médical de longue date d’ABC L’anatomie de Grey a réuni Meredith (Ellen Pompeo) et Derek (Patrick Dempsey) deux semaines de suite. Alors que la réunion était épique, Kate Walsh, qui incarnait l’ex-femme de Derek, Addison Montgomery, a eu une réaction emblématique.

‘Grey’s Anatomy’ met en vedette Kate Walsh et Patrick Demsey | Craig Sjodin / Walt Disney Television via Getty Images

« Grey’s Anatomy »: un bref récapitulatif du triangle amoureux Derek-Meredith-Addison

« Choisissez moi. Choisissez-moi. Aime-moi. » Meredith a prononcé les six mots que les fans n’oublieraient jamais L’anatomie de Grey Saison 2. Le triangle amoureux entre Derek, Meredith et Addison est celui qui a tout déclenché. Lorsque Meredith était une jeune interne en chirurgie à l’hôpital et est tombée amoureuse du chef de la neurochirurgie, les fans ont pensé que c’était légèrement inapproprié.

«Grey’s Anatomy» met en vedette Ellen Pompeo, Patrick Dempsey et Kate Walsh | Craig Sjodin / Walt Disney Television via Getty Images

Cependant, les téléspectateurs ne savaient pas que Derek était marié. Au cours de la finale de la saison 1, les fans ont rencontré Addison Shepherd avec sa ligne inoubliable.

«Et tu dois être la femme qui a baisé mon mari», dit-elle à Meredith.

Au cours de la saison 2, McDreamy et Addison ont essayé de faire fonctionner les choses. Cependant, à la fin, il est retourné à Meredith. Les deux ont réalisé qu’ils étaient en fin de partie tout au long du reste de la course de Dempsey dans la série. Addison est allé au spin-off Pratique privée et a trouvé son amour, Jake (Benjamin Bratt).

Kate Walsh, une ancienne de Grey’s Anatomy, partage ses sentiments sur le retour de Derek

Quand Meredith et Derek se sont retrouvés L’anatomie de Grey, même Kate Walsh avait quelque chose à dire à ce sujet. Lors de la première de la saison 17, Meredith a parlé à son mari décédé sur une plage alors qu’elle était inconsciente. Après la diffusion de l’émission, Pompeo et Dempsey ont partagé de nombreuses photos sur les réseaux sociaux de la réunion.

«Gal, tu sais déjà comment Addie aurait réagi à cela», a tweeté Walsh avec des photos de Derek et Meredith. « Envoi de tant d’amour d’outre-mer à @EllenPompeo et @PatrickDempsey lors de leur réunion révolutionnaire sur Internet. »

Walsh a ajouté une photo d’Addison Montgomery donnant un œil de côté au couple avec son image de réunion. Bien qu’elle ait fini Pratique privée marié à Jake, l’acteur laisse entendre qu’Addie ne serait toujours pas heureuse de voir son ex-mari avec Meredith.

Les fans ne sont pas d’accord avec le commentaire de Walsh sur Addison

L’anatomie de Grey les fans croient qu’Addison est amoureuse de son mari, Jake, pour qu’elle n’envoie pas de regards sales à son ex.

« Non, Addison serait heureux pour eux, lol », a écrit un fan sur Reddit. «Elle est heureuse avec Jake.»

«Pratique privée» Kate Walsh et Benjamin Bratt | Kelsey McNeal / Walt Disney Television via Getty Images

CONNEXES: Les fans de « Grey’s Anatomy » soulignent le personnage mineur qui a apporté le plus de « ligne parfaitement livrée » de la première de la saison 17

D’autres fans conviennent qu’Addie serait heureux de voir le couple se réunir. Ils la supplient également de faire une apparition dans l’émission cette saison.

« Elle était l’une de mes moins préférées au début et est devenue l’une de mes préférées », a ajouté un autre fan.

Bien que Walsh soit à l’étranger, les téléspectateurs soulignent qu’ils pouvaient la voir faire une apparition via un chat vidéo.