Kate Moss témoignera au procès Johnny Depp vs. Ambre Entendu

Kate Moss a été citée dans le procès en diffamation de Johnny Depp contre Amber Heard et témoignera cette semaine convoquée par les avocats de l’acteur.

© GettyKate Moss

Le procès en diffamation Johnny Depp il a initié son ex-femme Ambre Entendu a le monde à fleur de peau. Tout a commencé par un éditorial dans le Poste de Washington où l’actrice a fait référence aux mauvais traitements et aux abus qu’elle aurait reçus de la part du protagoniste de Pirates des Caraïbes. Puis l’ex-mari de l’interprète a décidé de la poursuivre pour 50 millions de dollars et voilà que le procès en question a hypnotisé des millions de personnes.

Lors des déclarations de la confrontation judiciaire il y avait des preuves du côté de Johnny Depp qui sont assez percutants et suggèrent qu’il a également subi des mauvais traitements de la part de l’actrice du Univers étendu DC. Cependant, Ambre Entendu mentionné qu’un autre partenaire de l’interprète était « poussé » par son ex-mari, ni plus ni moins que le mannequin mondialement connu Kate Moss.

Kate Moss témoignera dans le procès le plus médiatique

Ainsi, l’équipe juridique de Johnny Depp a décidé de convoquer le super mannequin pour se déclarer dans cette bataille juridique qui semble sans quartier, même si à ce stade cela pourrait tourner en faveur de l’acteur, si Moss ne détaille pas les mauvais traitements ou les abus. Apparemment ce nouveau témoin ne comparaîtrait pas devant le tribunal mais ferait sa déclaration officielle « à distance ».

Ambre Entendu a déclaré qu’elle avait frappé Johnny Depp quand l’acteur a sauté sur Whitney Henriquezsa sœur, avec l’intention de la faire tomber d’une échelle, de la même manière que selon elle l’acteur de animaux fantastiques fait dans le passé avec votre ex-partenaire Kate Moss. Cette déclaration a été le point de départ de l’équipe juridique de Depp pour convoquer le modèle en question.

Kate Moss et Johnny Depp Ils formaient un couple dans les années 90. Ils sont sortis ensemble pendant quatre ans et ont mis fin à leur relation en 1997. Cependant, ils ont de nouveau été montrés ensemble sur un tapis rouge au festival du film de Cannes à partir de 1998. Le super mannequin n’a jamais affirmé avoir été victime de violences de genre par l’acteur et c’est sûrement la raison pour laquelle il veut qu’elle se prononce cette semaine en sa faveur.

