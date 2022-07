Kate Moss sur son témoignage dans le procès Johnny Depp, Amber Heard : « Je devais dire cette vérité »

Kate Moss soutient son témoignage du procès en diffamation de Johnny Depp et Amber Heard.

En mai, le modèle britannique, qui est sorti avec Depp de 1994 à 1997, a comparu devant le tribunal pour nier pratiquement un incident présumé que Heard avait mentionné lors de son témoignage graphique de quatre jours.

Johnny Depp et Kate Moss lors d’un événement ensemble le 19 novembre 1995. Kevin Mazur / WireImage

Moss, 48 ​​ans, a ouvert le moment charnière lors d’une interview sur l’émission de radio de la BBC « Desert Island Discs » dimanche.

« Je connais la vérité sur Johnny », a-t-elle déclaré lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle soutenait son ex. « Je sais qu’il ne m’a jamais donné de coups de pied dans les escaliers. Je devais dire cette vérité.

Depp a poursuivi Heard, avec qui il était marié de 2015 à 2017, pour 50 millions de dollars pour avoir écrit un éditorial du Washington Post dans lequel elle se qualifiait de victime de violence domestique. Bien que Heard n’ait jamais nommé Depp, son équipe a fait valoir que l’article comprenait « une implication claire que M. Depp est un agresseur domestique ».

L’acteur de « Pirates des Caraïbes », 59 ans, a nié toutes les allégations d’abus.

Dans son témoignage, Heard, 36 ans, a allégué que Depp était physiquement et sexuellement violent. Heard a mentionné Moss lorsqu’elle a raconté la première fois qu’elle avait physiquement frappé son ex-mari. Heard a déclaré que cela s’était produit lors d’une bagarre lorsqu’elle avait tenté de protéger sa sœur, Whitney Henriquez.

entendu dire que Henriquez tentait d’intervenir lors d’une dispute entre elle et Depp à l’époque.

« (Henriquez) était dos à l’escalier, et Johnny lui a sauté dessus », a déclaré Heard. « Je n’hésite pas, je n’attends pas – je pense juste, dans ma tête, instantanément à Kate Moss et aux escaliers, et je lui ai balancé. »

Cependant, Moss a déclaré dans son témoignage que Depp ne l’avait jamais poussée dans les escaliers pendant leur relation.

« Il ne m’a jamais poussé, m’a donné des coups de pied ou m’a jeté dans les escaliers », a déclaré Moss au tribunal.

Elle a ensuite partagé plus de détails sur les vacances jamaïcaines avec Depp auxquelles Heard avait fait référence.

« Nous quittions la pièce et Johnny a quitté la pièce avant moi », a expliqué Moss. « Il y avait eu un orage. En quittant la pièce, j’ai glissé dans les escaliers et je me suis fait mal au dos.

Moss a poursuivi: «J’ai crié parce que je ne savais pas ce qui m’était arrivé et j’avais mal. Et il est revenu en courant pour m’aider et m’a porté dans ma chambre et m’a fait soigner.

En juin 2022, le jury a décidé à l’unanimité que Heard avait agi avec une « malveillance réelle » lorsqu’elle a écrit son éditorial. Jeudi, Heard a déposé une requête pour faire appel de la décision. Moins d’un jour plus tard, Depp a également déposé un avis d’appel contre elle.

Dans l’interview de Moss avec « Desert Island Discs », le mannequin a également défendu le créateur de mode John Galliano, qui a été licencié de son poste de directeur créatif de Christian Dior après qu’une vidéo antisémite de lui disant « J’aime Hitler » soit devenue virale.

« Je crois en la vérité, et je crois en l’équité et la justice », a-t-elle déclaré. «Je sais que John Galliano n’est pas une mauvaise personne – il avait un problème d’alcool et les gens se retournent. Les gens ne sont pas eux-mêmes quand ils boivent, et ils disent des choses qu’ils ne diraient jamais s’ils étaient sobres.

Dans une déclaration après l’incident viral, Galliano s’est excusé, écrivant dans une déclaration que « l’antisémitisme et le racisme n’ont aucune part dans notre société ».

« Je m’excuse sans réserve pour mon comportement à l’origine d’une quelconque infraction », a-t-il déclaré, selon le Wall Street Journal à l’époque.

Galliano a été accusé d' »insultes publiques fondées sur l’origine, l’appartenance religieuse, la race ou l’ethnie » et un tribunal français l’a reconnu coupable de comportement antisémite. Au tribunal, a rapporté le New York Times, Galliano a présenté ses excuses aux victimes, a déclaré qu’il ne se souvenait de rien des incidents et qu’il avait été affaibli par le stress au travail et la dépendance au valium et à l’alcool. Il a écopé d’une amende de 6 000 euros avec sursis.