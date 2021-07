Kate Moss est-elle le visage des SKIMS de Kim Kardashian ?

Kate Moss est le nouveau visage de Kim Kardashian’s Skims, apparaissant dans une campagne pour la marque qui se décrit comme « une marque orientée vers les solutions créant la prochaine génération de sous-vêtements, de vêtements de détente et de shapewear » qui montre les abdos parfaitement ciselés du modèle serrés dans les shapewear de Kardashian.

Il y a dix ans, personne n’aurait prédit que la star de la télé-réalité, souvent critiquée, embaucherait désormais l’un des mannequins les plus légendaires de l’industrie de la mode pour jouer dans des publicités pour des vêtements de haute couture.

Mais même si Kardashian a gagné beaucoup de crédibilité dans l’industrie de la mode au cours de la dernière décennie, cette collaboration particulière avec Moss n’a toujours pas de sens.

Qu’y a-t-il de mal à ce que Kate Moss soit nommée le visage de Skims ?

Kardashian a été félicité pour l’inclusivité et la diversité de Skims depuis les premiers jours de la création de la marque.

Les produits de Skims sont disponibles dans des tailles allant du XXS au 4X, jusqu’à 5X en Shapewear et comportent 28 tailles de bonnets de soutien-gorge. Spanx, en comparaison, ne va que jusqu’à 3X.

Alors que la plupart des shapewear sont principalement disponibles en nude et en noir, la marque Kardashian propose une gamme de nuances afin que Skims puisse être une seconde peau pour les femmes de toutes les carnations.

Dans les campagnes de marketing, les modèles Skims sont de toutes formes et tailles, glissant des rouleaux d’estomac et de la cellulite dans des sous-vêtements taille haute et des pantalons moulants.

La marque a dévoilé à elle seule certains des secrets derrière des looks de tapis rouge apparemment impeccables, tout le monde, d’Ashely Graham à Martha Stewart, admettant porter des Skims.

Il semble donc surprenant que le choix de choix de Kardashian pour représenter Skims soit Kate Moss, qui représente le type de corps irréaliste que les gens essaient d’atteindre lorsqu’ils se forcent à enfiler une paire de sous-vêtements Skims.

Kate Moss a un passé problématique dans le mouvement de la diversité corporelle.

« Kate est L’icône de la mode ; elle a une influence intemporelle qui continue de définir des générations entières de culture et de style », explique Kardashian.

Elle n’a pas tort. Le problème est le style que Moss définit.

En 2009, la tristement célèbre devise de Moss « Rien n’a aussi bon goût que la sensation de maigreur » a donné un mantra dangereux au mouvement pro-ana, un mouvement en ligne faisant la promotion et encourageant les troubles de l’alimentation.

Moss, en tant que visage de Skims, risque de faire passer la marque d’un moyen de se sentir mieux dans son corps et de devenir un autre moyen de faire pression sur les femmes pour qu’elles se sentent obligées de respecter des normes corporelles inaccessibles.

Kim Kardashian et Kate Moss promeuvent toutes deux des standards de beauté inaccessibles.

Alors que la silhouette de mannequin taille zéro de Moss était devenue démodée dans les années 2010, Kardashian a inauguré une nouvelle norme de beauté – une autre couche d’ironie dans leur nouvelle collaboration.

En 2010, les Kardashian battaient des records d’audience à la télévision et la seule chose plus omniprésente que la célèbre famille était l’émergence d’un nouveau type de corps « idéal » plus courbé.

D’une certaine manière, Kardashian a démodé le type de corps de Moss.

Et tandis que l’effet Kardashian aurait pu être l’occasion de promouvoir la diversité et une célébration de tous les types de corps, le nouveau look qu’ils représentaient est devenu tout aussi inaccessible que le précédent.

La devise de Skims est « Des solutions pour chaque corps », donc cela ne veut pas dire que Kardashian, Moss ou les femmes qui leur ressemblent ne méritent pas d’avoir des shapewear.

Cependant, dans un monde où le pendule des corps idéaux passe de l’extrême Moss au côté Kardashian, la collaboration éloigne Skims de son message original de diversité et d’inclusivité.

La psychologue et experte en image corporelle Lesley Goth, PsyD, nous dit que l’acceptation peut être obtenue grâce à une représentation plus diversifiée.

« Il faudra du temps pour réparer tous les dégâts causés au fil des ans, mais l’exposition à différentes formes et tailles de corps ne peut être que positive !

La réalité est que nous avons tous des formes et des tailles différentes et que nous pouvons toujours être beaux et confiants à l’intérieur comme à l’extérieur.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la couvrant tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.