Kate Middleton surprise avec un nouveau talent à Noël

Malgré le fait que Meghan Markle soit la duchesse la plus connue au monde, la plus respectée des Britanniques est Kate Middleton. Originaire d’Angleterre, la duchesse de Cambridge a épousé le prince William à l’abbaye de Westminster le 29 avril 2011 et est devenue la future reine d’Angleterre. Il reste encore le règne du prince Charles à traverser, elle est donc deuxième dans l’ordre de succession.

À tel point que, contrairement, par exemple, au duc et à la duchesse de Sussex Meghan et Harry, Kate Middleton Elle fait partie des aristocrates qui respectent le plus les protocoles royaux. La duchesse de Cambridge suit les règles strictes au point qu’elle est l’une des femmes les plus acclamées d’Angleterre. En fait, dans plus d’un sondage, elle a été déclarée le meilleur futur monarque du pays.

Et maintenant, l’épouse du prince William a encore une fois surpris tous les sujets de la reine Elizabeth. En effet, à l’occasion de la célébration de Noël, Middleton a démontré son talent pour jouer des chants de Noël au piano. Pendant le programme « Ensemble à Noël« La duchesse s’est assise devant cet instrument et elle a excellé en précisant qu’elle est l’une des femmes les plus talentueuses.

De plus, cette performance de Kate Middleton a été posté sur l’Instagram officiel de la maison Cambridge et les followers des ducs se sont réjouis du talent de la future reine. En robe rouge et dans sa meilleure version, la femme de William était très heureuse de pouvoir profiter de sa musique et partager son talent avec tout son pays.

Les vœux de Noël de Kate sont très différents de ceux publiés par Harry et Meghan. Très détendus et souriants, le duc et la duchesse de Sussex ont sorti un cliché dans lequel, en plus, ils présentaient leur petit Archie et Lilibet qui, visiblement, sont identiques à leur père.

