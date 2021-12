Kate Middleton envoie de l’amour à ceux qui luttent dans le message de Noël

Catherine, duchesse de Cambridge, a été le fer de lance d’un concert spécial de chants de Noël que le public britannique pourra assister ce réveillon de Noël.

Et maintenant, en préparation de cette diffusion, elle partage des photos de l’événement et des mots que les observateurs royaux du monde entier peuvent apprécier.

L’ancienne Kate Middleton a aidé à décorer les couloirs de l’abbaye de Westminster pour le service de chant. Palais de Kensington

Mercredi, Kensington Palace a publié une transcription de l’introduction que l’ancienne Kate Middleton a enregistrée pour « Royal Carols: Together at Christmas », et elle y parle de bonne volonté pendant une période qui n’a pas été si bonne pour beaucoup.

« Je suis tellement excité d’accueillir ‘Ensemble à Noël’ ici à l’abbaye de Westminster, un endroit qui est vraiment spécial pour William et moi », a déclaré le joueur de 39 ans.

Son message a été enregistré à l’église gothique de Londres le 7 décembre, lors d’une visite au cours de laquelle elle a aidé à décorer des arbres de Noël offerts par la reine Elizabeth II, du grand parc Windsor du monarque, et a aidé à préparer des couronnes données par la Royal Horticultural Society.

Le service de chants a été enregistré le lendemain.

La duchesse a assisté le maréchal de l’abbaye Leticia Cachoeira Edwards avec les décorations à la veille du grand événement. Palais de Kensington

« Nous voulions dire un grand merci à toutes ces personnes extraordinaires qui ont soutenu leurs communautés », a-t-elle poursuivi. « Nous voulions également reconnaître ceux dont les luttes ont peut-être été moins visibles aussi. »

Et au milieu de la pandémie, cela représente un grand nombre de personnes.

« Nous avons traversé une période si sombre », a déclaré la duchesse avec empathie. « Nous avons vu tellement de défis. Nous avons perdu nos proches. Nous avons vu nos travailleurs de première ligne subir une pression immense. Et aussi, nous avons été plus éloignés émotionnellement et socialement et isolés les uns des autres. »

Cependant, même dans cela, elle voit une lueur d’espoir, ajoutant: « Mais je suppose que grâce à cette séparation, nous avons également réalisé à quel point nous avons besoin les uns des autres et à quel point les actes de gentillesse et d’amour peuvent vraiment nous apporter réconfort et soulagement en période de détresse. »

La duchesse sourit en taillant le sapin pour Noël. Palais de Kensington

Selon un communiqué de presse du palais, le service « a été suivi par des héros méconnus de tout le Royaume-Uni en reconnaissance des efforts inspirants pour protéger et prendre soin de ceux qui les entourent ».

En d’autres termes, le public était composé de ceux qui ont aidé à tirer le meilleur parti d’une période extraordinairement difficile.

« Dans la congrégation ce soir, nous avons de nombreuses personnes inspirantes », a poursuivi Kate. «Nous leur devons une énorme dette de gratitude pour tout ce qu’ils ont fait pour rassembler les gens et soutenir leurs communautés.»

« Royal Carols: Together at Christmas » honore cette dette avec de la musique sur le thème de Noël du chœur de l’abbaye de Westminster, Ellie Goulding, Leona Lewis et Tom Walker.

« Ce soir, nous allons entendre tellement de chants de Noël merveilleux », a expliqué l’hôte royal. «La musique était si importante pour moi pendant la pandémie, comme je pense qu’elle l’était aussi pour tant de gens. Mais il s’agit avant tout de célébrer la bonne volonté, les actes de gentillesse, d’amour, d’empathie et de compassion pour aider les gens à traverser ces moments difficiles.

Le prince William, duc de Cambridge, et d’autres ont également fourni des lectures poignantes pendant le service, qui devrait être diffusé sur la chaîne britannique ITV le soir du 24 décembre.

En conclusion, la duchesse a ajouté : « J’espère que tout le monde pourra profiter de cette soirée avec sa famille et ses amis. Et je vous souhaite un très joyeux Noël et une bonne année.