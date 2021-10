Kate Middleton a été «prise de court» à la question de Rami Malek

Les Royals ont l’habitude de parler à toutes sortes de grands et de bons et il faut généralement faire quelque chose pour mettre l’un d’eux hors de leur rythme – mais Rami Malek prétend qu’il a fait exactement cela lorsqu’il a rencontré Kate Middleton.

L’acteur Malek était dans l’émission Jimmy Kimmel pour parler de sa récente rencontre avec la duchesse de Cambridge et son mari le prince William lors de la première de No Time To Die la semaine dernière et affirme qu’elle a été « déconcertée » par sa question sur le tapis rouge .