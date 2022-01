Kate Middleton à 40 ans : Palace publie 3 superbes photos en l’honneur de son anniversaire

Catherine, duchesse de Cambridge, célèbre dimanche son 40e anniversaire et en l’honneur de cet événement marquant, le palais de Kensington a publié trois nouveaux portraits d’elle.

Une image floue montre la duchesse de Cambridge pratiquement rayonnante avec ses cheveux en vagues lâches. Document / Palais de Kensington via Getty Imag

La série photographique a été prise par Paolo Roversi aux Kew Gardens de Londres en novembre dernier, selon un communiqué de presse du palais.

Dans un autre portrait époustouflant, l’ancienne Kate Middleton a souri dans une superbe robe rouge avec des poches et des manches tendance. Document / Palais de Kensington via Getty Imag

Tous les portraits de l’ancienne Kate Middleton feront partie de la collection permanente de la National Portrait Gallery, également à Londres, et seront inclus dans le projet « Coming Home » de l’institution, qui présente des portraits de personnes connues dans divers endroits. où ils ont des liens étroits. Le projet vise à donner aux gens à travers le Royaume-Uni la possibilité de voir des œuvres célèbres dans leurs propres villes.

Un autre portrait royal montre Kate portant une robe blanche de rêve et des bijoux remarquables. Document / Palais de Kensington via Getty Imag

Au cours de cette année, les nouveaux portraits de la duchesse seront exposés dans trois endroits qui « ont une signification particulière pour Son Altesse Royale », selon le communiqué. Ils seront exposés à Berkshire dans le sud-est de l’Angleterre, à St. Andrews dans l’est de l’Écosse et à Anglesey dans le nord-ouest du Pays de Galles. Chacun de ces lieux correspond à un chapitre différent de la vie de la duchesse.

La duchesse a grandi dans le Berkshire avec ses frères et sœurs, Pippa et James Middleton. En 2001, elle a rencontré le prince William alors qu’ils étaient tous les deux étudiants à l’Université de St. Andrews. Après la naissance du prince George en juillet 2013, le duc et la duchesse de Cambridge ont vécu dans une maison à Anglesey, tandis que William servait dans la Royal Air Force britannique.

Le mois dernier, le duc et la duchesse ont montré leur côté ludique dans une photo publiée sur les réseaux sociaux pour célébrer la nouvelle année. Sur la photo, le couple était habillé de façon glamour pour la première de « No Time to Die » au Royal Albert Hall de Londres alors qu’ils lançaient de larges sourires à la caméra.

La duchesse a également terminé 2021 avec en partageant un talent surprise de la sienne. Lors de l’émission spéciale ITV « Royal Carols: Together at Christmas », elle a accompagné le chanteur Tom Walker au piano pour sa chanson de vacances, « Pour ceux qui ne peuvent pas être ici ».

