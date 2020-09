Kate Merlan et Momo Chahine: que se passe-t-il vraiment?

09.03.2020 20h36

Le fait qu’il y ait une certaine sympathie entre Kate Merlan et Momo Chahine s’est déjà clairement fait sentir dans les derniers épisodes de “Kampf der Realitystars”. Mais jusqu’où va cette amitié sous la ceinture?

Le font-ils ou non? Cette question a été posée devant les caméras dans “Battle of Reality Stars” dans la salle depuis que Kate Merlan (33) et Momo Chahine (23) ont eu un flirt chaud.

Kate Merlan: “Nous sommes devenus très proches.”

Quand il s’agit d’unité, les deux sont très couverts, mais Kate a au moins fait des allusions prometteuses: “Nous nous sommes rapprochés de très près.” Cela révèle la star de la télévision de “Bild”. En conséquence, les deux ont passé la dernière nuit au paradis ensemble. Et cette nuit-là, il aurait dû faire chaud entre les deux tourtereaux. Commentaire de Kate: “Je ne dis rien de notre dernière nuit ensemble avant notre vol de retour.”

Aussi intéressant:

Momo: “Kate est une femme formidable”

Cela ne ressemble pas à une soirée pyjama non spectaculaire avec du pop-corn pour nous, mais plutôt à une chaude nuit d’amour! Mais peu importe: tout ce qui s’est passé entre les deux stars de la télé-réalité s’est terminé aussi vite que cela a commencé la nuit dernière. Selon Kate, c’est principalement en raison de l’âge de Momo qui exclut définitivement une autre relation: «Il est juste très jeune. Nous nous sommes battus. Ce n’était tout simplement plus le paradis thaïlandais. »Momo, 23 ans, le voit relativement similaire:« Kate est une femme formidable et on peut vraiment rire beaucoup avec elle, mais elle est beaucoup plus expérimentée que moi. Je suis quelqu’un, j’aime porter mon pantalon dans une relation, Kate l’enlèverait tout de suite. “

Momo aime les femmes de caractère

Ce ne sera donc pas de l’amour, mais les deux s’entendaient très bien: «C’était ma plus grande personne de référence en Thaïlande», a déclaré Kate Merlan à klatsch-tratsch.de. Mais: «Nous y avons passé un moment vraiment merveilleux et inoubliable. Mais dans la vraie vie, je l’aurais dépassé parce que je ne l’aurais pas remarqué. “Klatsch-tratsch.de voulait en savoir plus et a demandé à Momo:” Kate est une personne formidable. Je ne pense pas que ce soit une question de type, j’apprécie le plus le caractère. “

Que se passe-t-il entre Momo et Melissa?

La chanteuse de 23 ans est définitivement célibataire et s’il devait décrire la femme de ses rêves, alors elle devrait être comme ça: “Honnêtement, bien sûr, douce.” Quand vous entendez cette description, nous devons tous penser à Melissa Damilia tout de suite, non? Elle a également été autorisée à jouer dans l’un de ses vidéoclips. On dirait que les deux auront une relation étroite même après le spectacle “Kampf der Realitystars”, qui a été tourné pendant des mois. Momo nous a seulement parlé de Melissa: «Melissa est maintenant une très bonne amie à moi, bien sûr, je pense qu’elle est géniale. Sinon, je ne le prendrais pas avec moi dans mon dernier clip vidéo. “

Notre conclusion: Momo pense que toutes les femmes sont géniales, mais nous sommes convaincus que Kate et Momo ont passé un moment inoubliable en Thaïlande. En fin de compte, seuls Kate et Momo savent si cela signifie aussi la nuit ensemble. Comme le dit le dicton: un gentleman aime et se tait …