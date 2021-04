Kate McKinnon révèle son personnage préféré «  SNL  » à jouer de tous les temps

La comédienne Kate McKinnon est sur «Saturday Night Live» depuis près d’une décennie et a joué des dizaines de personnages emblématiques. Dans une récente interview avec 45secondes.fr, elle a révélé que son favori «de tous les temps» est feu la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg.

«Elle est une icône et une inspiration pour moi et pour tant d’autres et j’aime aussi danser. Et donc ces deux choses, vous savez, vous ne pouvez pas vous tromper », a-t-elle dit.

Kate McKinnon en tant que juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg et Colin Jost lors de la mise à jour du week-end le 12 novembre 2016. Will Heath / NBC

McKinnon a joué la justice à plusieurs reprises au fil des ans en tant que fonctionnaire dansant vif, impertinent et non filtré. Elle a même créé un mot parfait pour ses one-liners hilarants, «Gins-burns».

Dans le documentaire de 2018 «RBG», Bader Ginsburg a regardé l’une des performances de McKinnon et a ri. McKinnon a déclaré qu’en regardant le documentaire, elle avait pleuré.

«De toute évidence,» dit-elle, se sentant clairement émue à nouveau. «Et je pourrais commencer à pleurer maintenant en pensant à elle, alors je vais passer à autre chose. Désolé… il y a juste beaucoup d’amour là-bas. «

Dans une interview avec NPR au Festival du film de Sundance en 2018 – où le documentaire a été présenté en première – Bader Ginsburg a déclaré qu’elle avait vraiment apprécié la performance de McKinnon.

« Je voudrais dire » Gins-burn « parfois à mes collègues », a plaisanté le défunt juge.

McKinnon, qui a parlé avec AUJOURD’HUI tout en faisant la promotion d’une nouvelle campagne pour les puces Tostitos Habanero, a joué tant de personnages au fil des ans sur «SNL». La longue liste de ses impressions hilarantes comprend les anciennes candidates à la présidentielle Hillary Clinton et Elizabeth Warren, l’ancien procureur général des États-Unis Jeff Sessions, la pop star Justin Bieber et le principal médecin des maladies infectieuses du pays, le Dr Anthony Fauci.

Elle a même dépeint Savannah Guthrie de 45secondes.fr après avoir organisé une mairie en octobre avec le président de l’époque Donald Trump avant l’élection présidentielle de 2020.

