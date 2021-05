Kate McKinnon pleure sur «  SNL  », suscite des rumeurs selon lesquelles elle ne reviendra pas pour la saison prochaine

La saison 46 de «Saturday Night Live» a pris fin hier soir.

Au lieu d’une esquisse formelle, l’ouverture froide a vu le casting de «SNL» réfléchir sur la dernière année d’écriture, de répétition et de performance pendant la pandémie devant le premier public complet de l’émission depuis plus d’un an. Le casting a mis en évidence certains des moments bizarres et les controverses de la saison dernière, notamment Elon Musk en tant qu’animateur et la star de la country Morgan Wallen «réservé pour l’émission, puis non réservé, puis rebooké puis annulé», comme Alex Moffat et Mikey Day ont plaisanté.

Aidy Bryant, Kate McKinnon, Cecily Strong et Kenan Thompson lors de l’ouverture à froid de « What I Remember » le 22 mai 2021. Will Heath / NBC

L’ouverture à froid avait également quelques lignes qui ont laissé certains membres de la distribution assez larmoyants, en particulier Kate McKinnon et Cecily Strong, qui ont livré leur partie de l’intro aux côtés de leurs collègues stars de longue date de « SNL » Aidy Bryant et Kenan Thompson.

«C’était l’année», commença McKinnon avant de s’interrompre brièvement alors qu’elle pleurait davantage. « Nous avons réalisé que nous sommes plus qu’un casting, nous sommes une famille », a-t-elle terminé.

Strong a ajouté plus tard: « Merci d’être resté avec nous à travers une élection, une insurrection et une objection qu’il y avait une insurrection. »

McKinnon a ensuite plaisanté: « En tant que personne qui a joué Rudy Giuliani et a vécu l’année à travers ses yeux, je peux vous dire que c’était une course folle, bébé! »

À la fin, le reste de la distribution a rejoint McKinnon, Strong, Bryant et Thompson sur la scène principale de la série pour livrer la ligne emblématique pour la dernière fois cette saison, « En direct de New York, c’est samedi soir! »

La livraison émotionnelle de McKinnon dans le froid ouvert a déclenché des rumeurs selon lesquelles elle ne reviendrait peut-être pas pour la prochaine saison de l’émission. Hier soir également, le membre de la distribution Pete Davidson a suscité des spéculations similaires quand il a été exceptionnellement sérieux pendant « Weekend Update », en disant: « Ce fut un honneur de grandir devant vous les gars. » Les fans ont également pensé que Strong pourrait partir après la 46e saison parce qu’elle a repris sa célèbre impression de la juge Jeanine Pirro et a chanté « My Way ».

AUJOURD’HUI a contacté les porte-parole de « SNL » pour commentaires.

Cela ne veut pas dire que quiconque part, bien sûr. Je veux dire, les émotions pourraient juste être vives après ce qui devait être une saison folle et stressante. Cela dit, j’ai l’impression que cela pourrait être la fin pour certains des membres de la distribution bien-aimés de SNL. – Frank Pallotta (@frankpallotta) 23 mai 2021

Cela ressemble à la dernière #SNL épisode pour Cecily Strong et Pete Davidson – Jonas 🇨🇦-🇵🇭 (@jonah_nv) 23 mai 2021

McKinnon, qui a commencé avec « SNL » en 2012, réfléchit à partir depuis quelques années maintenant, selon Deadline. Plus tôt cette année, elle a laissé entendre qu’il était peut-être temps pour sa sortie dans une interview avec Variety. Lorsqu’on lui a demandé combien de temps elle resterait avec la série après la 46e saison, elle a répondu: « Euh, ça va, c’est avril. Il est tôt, et j’aime vraiment travailler là-bas, et j’aime vraiment tous ceux qui y travaillent, alors nous verrons. «

Chris Rock, qui a accueilli le premier épisode de cette dernière saison en septembre dernier, a également fait une apparition lors de l’ouverture à froid.

«Voici à quel point le monde était en désordre lorsque j’ai organisé: je voulais que Kanye West soit l’invité musical et il ne pouvait pas le faire parce qu’il était candidat à la présidence!» Rock a plaisanté.

La finale d’hier soir a été animée par Anya Taylor-Joy et l’invitée musicale Lil Nas X.

