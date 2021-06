Kate Hudson appelle Kurt Russell « un sacré papa » dans un post élogieux pour la fête des pères

Kate Hudson a beaucoup à dire sur le partenaire de longue date de maman Goldie Hawn, et tout est positif !

Dans une publication Instagram à l’occasion de la fête des pères, la star de « Comment perdre un mec en 10 jours » a parlé de l’acteur Kurt Russell, qui l’a élevée parce qu’elle est séparée de son père biologique, le musicien Bill Hudson.

« Notre grand protecteur loyal. Notre capitaine authentique et fiable. Notre père aventurier sauvage et parfois indompté ! » a-t-elle écrit à côté d’une photo d’elle assise à côté du nominé aux Emmy dont le bras est enroulé autour d’elle.

« Du ski en hélicoptère, du vol dans des avions à cockpit ouvert, des motos hors route, de l’équitation à cru, des promenades en moto, des courses de bateaux… une enfance et une vie d’adulte d’aventure », a poursuivi Hudson. « Notre Papa rend toujours la vie amusante. Toujours prêt à explorer, toujours prêt à vivre la belle vie avec sa famille. C’est un sacré papa ❤️ Nous avons de la chance 🙏 Bonne fête des pères Pa je t’aime tellement ❤️ »

Russell et Hawn sont ensemble depuis 38 ans, depuis qu’ils ont travaillé ensemble sur la comédie de 1984 « Swing Shift ». Mais ils ont également déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de se marier.

« Le mariage n’a fonctionné pour aucun de nous », a déclaré Hawn AUJOURD’HUI en 2020. « Je ne dis pas que cela ne fonctionnerait plus, mais je ne pensais pas que nous devions vraiment nous marier. »

Hudson, 42 ans, a beaucoup appris sur les familles recomposées en grandissant et a pu l’appliquer à sa propre vie de mère de trois enfants. Ses enfants – ses fils Ryder, 17 ans, et Bingham, 9 ans, et sa fille Rani, 2 ans – ont trois pères différents.

« J’ai plusieurs pères, j’ai des enfants partout », a-t-elle plaisanté dans une interview avec Willie Geist de Sunday 45secondes.fr diffusée plus tôt cette année.

« Je pense que l’éloignement est malheureusement assez courant », a-t-elle ajouté, faisant référence à sa relation avec son père biologique. « Je pense qu’il est important que les gens en parlent. S’ils ne peuvent pas se reconnecter ou si c’est trop difficile, ça va, non ? »

« C’est un problème vieux de 41 ans », a-t-elle poursuivi. « J’ai une grande famille. J’ai une belle mère. J’ai un beau-père qui est intervenu et a joué un rôle énorme, énorme dans le partage de ce que c’est d’avoir une figure paternelle fiable dans notre vie. Mais cela n’enlève rien à le fait que nous ne connaissions pas notre père. »

« Je pense que j’ai en quelque sorte traversé ce processus … Je regarde en quelque sorte mon père et je me dis: » Vous savez, l’amour n’est jamais allé nulle part. Il a toujours été là, quoi qu’il arrive ces complications ont été. Et la guérison est… personnelle, et je pense que les gens ont parfois juste besoin d’entendre qu’ils ne sont pas seuls dans ce cas. «