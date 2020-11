Kate Gosselin aurait planifié le dernier Thanksgiving «  doux-amer  » dans sa maison familiale alors qu’elle se prépare à déménager

L’ancienne star de ‘Kate Plus 8’ passera les vacances avec six de ses enfants alors qu’ils se préparent à dire au revoir à leur domaine en Pennsylvanie.

Kate Gosselin planifierait son dernier Thanksgiving à la maison de Pennsylvanie depuis plus d’une décennie, mais malheureusement, il y aura deux sièges vides à la table.

Une source proche de l’ancienne Kate Plus 8 star a déclaré qu’elle aurait un «dernier Thanksgiving dans sa maison familiale» après avoir mis sa propriété en vente le mois dernier. Le rassemblement comprendrait six des huit enfants de la star de télé-réalité avec son ex-mari Jon Gosselin.

«Ça va être doux-amer», a déclaré l’initié En contact chaque semaine de ce qui pourrait être les dernières vacances de Kate dans sa demeure bien-aimée.

«Elle prévoit d’organiser un grand dîner de Thanksgiving en famille avec tous les enfants. Malheureusement, Collin et Hannah feront la fête avec leur père et sa petite amie, Colleen [Conrad]et ses enfants. Kate souhaite que ce soit différent, mais c’est comme ça. Elle ne laissera pas cela mettre un frein aux vacances.

L’initié a ajouté que les filles jumelles aînées de l’ancienne star de TLC, Mady et Cara, 20 ans, seront toutes les deux de retour de l’université et aideront leur mère et leurs frères et sœurs de 16 ans Alexis, Leah, Aedan et Joel, à préparer le repas.

«Tout le monde participe et fait sa part avec la préparation des aliments. Kate s’occupe de la dinde et de la farce, mais les enfants se partagent les accompagnements et les desserts », a expliqué la source.

Le repas marquera probablement l’une des dernières fois où les Gosselins seront assis ensemble dans leur grande salle à manger.

Le mois dernier, l’immense domaine de Kate est arrivé sur le marché pour 1,2 million de dollars et il semble qu’il a rapidement obtenu une offre gagnante. Un coup d’œil sur le site Web de ReMax montre que la vente de la propriété est en cours.

Alors que Collin et Hannah, 16 ans, ne vivent plus dans la résidence de leur mère à Wernersville, a déclaré l’ex-mari de Kate. Le spectacle du Dr Oz qu’ils ont été stupéfaits d’apprendre que leur maison d’enfance était vendue. Jon a dit au Dr Oz que Hannah en particulier était «très bouleversée» par la nouvelle.

Il n’est pas surprenant que les adolescents de Gosselin se sentent tristes de perdre la propriété d’un million de dollars. Le domaine était une mise à niveau majeure de la petite maison dans laquelle les Gosselins vivaient pendant les premières saisons de Jon et Kate Plus 8. Les fans ont été ravis lorsque le clan surdimensionné a emménagé dans le plus grand espace qui comprenait six chambres, sept salles de bain et 23 acres tentaculaires.

Kate précédemment Gens ses enfants voulaient qu’elle garde leur belle maison «au diable ou à la marée haute» pour que leur prochaine génération ait une maison familiale où se retrouver pour les vacances.

«J’imagine les nuits avant Thanksgiving, et les grandes soirées pyjama, et tout préparer avec un verre de vin», a-t-elle déclaré en 2016. «Ils amènent tous leurs enfants et leurs animaux de compagnie. Et nous espérons comme tout ce qu’ils s’entendront tous.