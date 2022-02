Kate del Catillo a parlé de la deuxième saison de La Reina del Sur : « Nous allons voir une femme plus mature et guerrière »

Telemundo Internacional a lancé il y a quelques jours la deuxième saison de ‘Reine du Sud’Protagonisée par Kate du château qui donne vie à Teresa Mendoza. La deuxième saison est confiée aux scénaristes Roberto Stopello, Juan Marcos Blanco, Miguel Ferrari et José Miguel Núñez.

Contrairement à la première partie, le public observera Teresa Mendoza, La Mexicaine, huit ans après avoir quitté le Mexique et vécu dans le cadre du programme de protection des témoins en Toscane italienne en compagnie de sa petite fille Sofía (Isabel Sierra).

Mais la paix sera de courte durée car la fille de Teresa sera capturée par Epifanio Vargas (Humberto Zurita), un politicien qui vise à retourner au Mexique pour devenir le nouveau président. Dans un nouveau tour de presse, la protagoniste a raconté quelques détails sur cette nouvelle saison et sur son personnage :

« C’est une femme qui a vécu normalement, mais qui a formé sa fille comme si elle était une mini Teresa Mendoza. Ce n’est pas une fille normale, car elle ne vient pas d’une femme normale, donc elle ne lui apprend pas tout ce qu’ils nous enseignent habituellement. Que la vie est rose, que le prince charmant va venir, mais bien au contraire. Elle lui dit ‘la vie est dure’, ‘la vie est une garce et je vais t’apprendre à t’en sortir' »révèle.

En ce sens, il a ajouté : « Elle l’entraîne très bien pour ça physiquement, pour quand vient ce moment que chaque mère redoute, qui est de perdre un enfant ». Concernant Isabella Sierra, elle a déclaré avoir effectué un casting exhaustif avant de trouver la bonne pour le rôle.

« Tout le processus pour trouver l’actrice, imaginez que trouver la fille de Teresa Mendoza n’est pas facile. Parce que ça doit être une fille qui a l’air petite, mais qui est en même temps mature, athlétique et ça n’a pas été facile, je pense qu’on a jeté un coup d’œil 200 à 300 filles, partout dans le monde. C’est donc un galon de tigre pour nous d’avoir Isabella parce que c’est une grande actrice. »des détails.

En ce qui concerne son caractère, il a souligné que « ce sont beaucoup de choses. Nous allons voir une femme plus mature et guerrière, et tout cela grâce à sa fille. Aucun parent ne veut que ses enfants soient touchés, et Teresa est touchée, et c’est pourquoi elle ressort ses griffes et de quelle manière ».

Pendant ce temps, la conférence de presse s’est terminée en faisant référence à Arturo Pérez Reverte et La Reina del Sur, le livre avec lequel toute cette production a commencé. « Teresa Mendoza est un personnage complètement fictif, mais elle est entourée d’événements réels et de personnes réelles qui apparaissent dans le livre. En fait, plusieurs d’entre eux sont encore en vie et sont des amis d’Arturo Pérez-Reverte. »

« Il est passionné par le Mexique et le sujet, et son livre a été ma première approche de ce monde. À l’époque, c’était ma plus grande référence car aucune autre publication ne s’était autant penchée sur ce sujet. Ainsi, donner vie à La mexicana dans que cette fois-là, c’était comme me jeter dans le vide sans savoir où j’allais tomber, mais toujours sous le commandement d’Arturo”Ajouter.

Comment voir La Reine du Sud ?

La série peut être appréciée du lundi au vendredi, avec des épisodes doubles diffusés à 19h00 depuis la Colombie, 21h00 depuis le Mexique et 23h10 depuis l’Argentine.

