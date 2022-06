Kate Bush répond alors que Stranger Things renvoie la chanson dans le Top 10 pour la première fois depuis des années

Kate Bush s’est exprimée après l’utilisation d’un de ses tubes dans la nouvelle série de Choses étranges.

« Running Up That Hill (A Deal with God) » est vraiment emblématique et l’un des hymnes les plus appréciés des 40 dernières années. Mais la piste de 1985 a récemment reçu un nouveau souffle lorsqu’elle est apparue dans un épisode de l’horreur de science-fiction à succès.

En conséquence, il est revenu dans le Top 40 britannique pour la première fois depuis des années, se situant actuellement au n ° 8 grâce aux flux et aux téléchargements.

Et si cela ne suffisait pas, au moment de la rédaction (5 juin), il se situe au n ° 1 du Top 50 britannique de Spotify et au n ° 4 dans les charts Global Top Songs du site de streaming.

« Running Up That Hill (A Deal with God) » figure dans l’une des scènes les plus appréciées de Stranger Things. Crédit : Netflix

Eh bien, la femme derrière la piste a maintenant publié une déclaration, remerciant la série d’avoir suscité un regain d’intérêt.

Écrivant sur son site Web, Bush a déclaré : « Vous avez peut-être entendu dire que la première partie de la nouvelle série fantastique et captivante de Choses étranges est récemment sorti sur Netflix.

« Il contient la chanson ‘Running Up That Hill’, à laquelle les jeunes fans qui aiment la série donnent un tout nouveau souffle – je l’aime aussi !

« Pour cette raison, ‘Running Up That Hill’ fait le tour du monde et est entré dans le classement britannique au n ° 8.

« C’est vraiment excitant ! Merci beaucoup à tous ceux qui ont soutenu la chanson.

« J’attends avec impatience le reste de la série en juillet. »

Le hit de 1985 est numéro un dans les charts britanniques de Spotify. Crédit : Spotify

L’entrée marque la troisième apparition de la chanson dans le Top 10 britannique après son premier retour il y a dix ans, lorsqu’elle a été utilisée lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques.

Et depuis qu’ils l’ont entendu à nouveau, les fans partagent leur amour pour Bush en ligne.

Un utilisateur a écrit : « MONTER CETTE COLLINE EN RÉPÉTITION #StrangerThings4. »

Un autre a commenté: « Pas de spoilers, mais ce moment à la fin de l’épisode 4 avec max et l’utilisation de Kate Bush qui monte cette colline était putain de glorieux. L’une des meilleures scènes de l’histoire des choses étranges. »

« À ce stade, ‘Running Up That Hill’ va être sur mon Spotify enveloppé… » a mis un troisième.

Alors qu’un autre a ajouté: « Celui qui a choisi Running Up That Hill comme chanson préférée de Max, I LOVE YOU. »

Kate Bush s’est exprimée après le retour de sa chanson dans les charts. Crédit : EMI

En mars, après sa sortie le 25, la deuxième saison de Bridgerton a vu le nombre d’heures vues de l’émission atteindre 193 millions.

Cependant, Netflix a révélé Choses étranges – Volume 1 a vu 286,79 millions d’heures vues jusqu’à présent.

La société de production et la plateforme de streaming ont également noté que la saison était la première à atteindre le numéro un dans 83 pays.