Kate Bush fait un meurtre absolu après avoir gravi cette colline qui est devenue numéro un

Le succès de la quatrième saison de Choses étranges a été une bonne nouvelle pour Kate Bush, avec le morceau emblématique de la chanteuse « Running Up That Hill » jouant un rôle majeur dans l’intrigue et lui valant finalement un énorme somme d’argent.

Avant de continuer à lire, cependant, nous devons vous avertir que les spoilers pour Choses étranges à venir…

Les enfants de Hawkins ont rapidement découvert que l’une des astuces pour survivre à une rencontre avec le méchant monstrueux de la quatrième saison, Vecna, est d’entendre votre chanson préférée.

Cela a certainement été utile lorsque Vecna ​​s’est attaquée au jeune Max, qui a été sauvé de son emprise mortelle en écoutant le morceau de Kate Bush qu’elle avait joué tout au long de la saison.

Depuis lors, la popularité de « Running Up That Hill » est montée en flèche alors que de nouveaux publics ont découvert la chanson.

Il est devenu si populaire, en fait, que le single a finalement atteint le sommet des charts musicaux britanniques 37 ans après sa première sortie en 1985.

« Running Up That Hill » de Kate Bush s’est hissé au sommet des classements musicaux après avoir été utilisé dans la série Netflix Stranger Things. Crédit : Alamy

Tout ce succès a été une excellente nouvelle pour Kate Bush, d’autant plus que sa propre société – Noble & Brite – détient les droits d’enregistrement de la chanson.

La semaine dernière, « Running Up That Hill » a capté plus de 48 millions de flux mondiaux sur Spotify, alors qu’il a récolté plus de 57 millions de flux la semaine précédente et gagné plus de 32 millions de flux une semaine plus tôt.

C’est plus de 137 millions de flux en trois semaines, ce qui, selon nos calculs, signifie qu’elle aurait pu gagner plus de 500 000 dollars de redevances uniquement grâce au streaming Spotify au cours des trois dernières semaines seulement.

Ajoutez les ventes physiques, les flux et les téléchargements sur d’autres plateformes, il est très probable que Bush ait fait un massacre absolu à cause de la nouvelle popularité de sa chanson grâce à Choses étranges.

Et il est depuis apparu que le chanteur a laissé l’équipe derrière Choses étranges d’utiliser sa chanson car elle est en fait une fan de l’émission Netflix elle-même.

Elle a récemment publié une déclaration disant qu’elle trouvait le nouvel amour pour sa chanson « tout à fait génial » et a remercié tous ceux qui avaient appris à aimer la chanson, offrant « un merci vraiment spécial » aux Duffer Brothers « pour avoir créé quelque chose avec un tel cœur ».

Running Up That Hill est la chanson préférée de Max dans Stranger Things, et elle a finalement sauvé le personnage d’une mort atroce. Crédit : Netflix

Écrit et produit par Bush pour son cinquième album Chiens d’amour« Running Up That Hill » est sorti pour la première fois sur EMI Records en 1985.

La chanson est maintenant distribuée par Warner Music Group, mais Bush détient toujours les droits sur la chanson.

Il a atteint la troisième place des charts britanniques lors de sa première sortie, tandis qu’un remix de la chanson a atteint la sixième place après avoir été utilisé lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de 2012.

Le succès de la chanson a fait de Bush la femme la plus âgée à être en tête des charts britanniques et l’artiste avec le plus long écart entre les singles en tête des charts après Les Hauts de Hurlevent atteint la première place il y a 44 ans.