Kate Bush est désormais à la fois la plus jeune et la plus âgée des femmes à avoir un numéro un britannique auto-écrit

Kate Bush est maintenant à la fois la plus jeune et la plus âgée des femmes à avoir écrit sa propre chanson numéro un au Royaume-Uni – et tout cela grâce à Choses étranges.

Eh bien, cela et ses incroyables talents d’écriture de chansons.

Vous voyez, la chanteuse britannique a dominé le classement des singles britanniques pendant quatre semaines avec son premier single Les Hauts de Hurlevent retour en 1978.

Elle n’avait que 19 ans, faisant d’elle la première femme à atteindre le numéro un dans le pays avec une chanson qu’elle avait elle-même écrite.

Kate Bush n’avait que 19 ans lorsque son disque Wuthering Heights a dominé les charts britanniques. Crédit : EMI

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui et, à moins que vous n’ayez été hors réseau au cours du mois dernier, vous aurez remarqué le nom de Bush dans les gros titres ces derniers temps.

La raison étant que son tube de 1985 Courir sur cette colline (un accord avec Dieu) présenté dans le premier tome de Choses étranges ‘ quatrième saison, qui est tombée sur Netflix le 27 mai.

Depuis lors, le morceau est en tête des charts à travers le monde alors qu’une toute nouvelle génération d’auditeurs devient obsédée par la musique du chanteur – des décennies après sa sortie.

En plus de battre le record du temps le plus long nécessaire à un single pour atteindre ce jalon, Bush a 63 ans, ce qui signifie qu’elle est maintenant aussi la femme la plus âgée à avoir un numéro un britannique auto-écrit.

Cette friandise intéressante a été soulignée par l’utilisateur de Twitter @Kissofseedcakes, qui a partagé une photo de la star dans son clip vidéo pour la chanson.

Kate Bush est actuellement la plus jeune (19 ans, Wuthering Heights) et la plus âgée (63 ans, Running up that hill), artiste féminine à avoir un numéro 1 au Royaume-Uni avec une chanson écrite par elle-même ! pic.twitter.com/9rrOyp7D9n – Cal (@Kissofseedcakes) 17 juin 2022

Ils ont écrit: « Kate Bush est actuellement la plus jeune (19, Les Hauts de Hurlevent) et le plus âgé (63, Courir en haut de cette colline) artiste féminine d’avoir un numéro 1 au Royaume-Uni avec une chanson qu’elle a elle-même écrite ! »

Commentant le message, une personne a déclaré: « Cela montre juste que le talent n’a pas de limite d’âge. Kate Bush à 63 ans est belle et d’un talent extraordinaire, on ne se lasse pas de sa musique. »

«Avec toute cette attention, 99% des chanteurs / célébrités se vanteraient désormais dans tous les médias», a écrit un autre. « Pas Kate. Trop cool. »

Un troisième a déclaré : «Choses étranges faire revivre des chansons des années 80 est une telle ambiance.

Quant à son utilisation dans Choses étrangesBush a félicité les créateurs de la série, les Duffer Brothers, pour avoir « fait entrer la chanson dans la vie de tant de gens ».

Running Up That Hill est la chanson préférée de Max dans Stranger Things. Crédit : Netflix

« Je salue les Duffer Brothers pour leur courage – emmenant cette nouvelle série dans un endroit beaucoup plus adulte et plus sombre », a-t-elle déclaré.

« Je tiens à les remercier infiniment d’avoir introduit la chanson dans la vie de tant de gens.

«Je suis submergé par l’ampleur de l’affection et du soutien que la chanson reçoit, et tout se passe très vite, comme si elle était entraînée par une sorte de force élémentaire.