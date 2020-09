Kate Bishop pour rejoindre le jeu Marvel’s Avengers!

Il semble que la liste des Avengers de Marvel est déjà sur le point de s’étendre avec l’ajout de Kate Bishop! Elle est un personnage Hawkeye-esque qui utilise un arc et une flèche pour éliminer ses ennemis. Bien qu’elle soit une archer expérimentée, elle semble également avoir des pouvoirs qui lui permettent de se téléporter autour de ses ennemis et de les assaillir avec une attaque de projectiles.

Kate Bishop est essentiellement Hawkeye, elle a pris le nom dans la série Young Avengers. Elle semble vraiment aimer le violet, et son costume reflète ce fait. Sur la base de la bande-annonce de son introduction, elle a rejoint les Avengers dans le jeu après avoir découvert que Clint Barton, le Hawkeye original, travaillait apparemment pour les méchants.

Cela ajoute un autre jeune personnage au jeu et semble préparer le terrain pour que les futurs héros rejoignent l’équipe. Nous verrons comment le scénario de Kate Bishop et Hawkeye s’intègre dans le jeu dans un proche avenir! Marvel’s Avengers sort le 4 septembre 2020 dans le monde entier sur PC, Xbox et PlayStation.