L’acteur a étudié la littérature française et russe à l’Université d’Oxford et s’est récemment exprimé sur Le Howard Stern spectacle, elle a révélé qu’elle avait un QI de 152.

Pour mettre cela dans un certain contexte, le test du quotient intellectuel est conçu de telle sorte que 100 indique un score moyen. Le club à QI élevé Mensa n’acceptera que les personnes dans les deux pour cent supérieurs et leur score doit être supérieur à 132.

S’émerveillant de son QI élevé, l’animatrice de radio Stern a déclaré: « C’est presque le niveau d’Einstein. Oh, j’aimerais avoir un QI de 152. »

« Vous ne le faites pas », a répondu Beckinsale. « Chaque médecin, chaque personne que j’ai rencontrée m’a dit: » Tu serais tellement plus heureux si tu étais 30% moins intelligent « , et je suis sûr que c’est vrai. »

« Donc, il y a un certain degré d’intelligence chez quelqu’un de drôle avec lequel je suis capable de jouer. »

Beckinsale a précisé qu’elle avait fait tester son QI par sa mère quand elle était plus jeune et qu’elle avait peut-être brûlé quelques cellules cérébrales dans les années qui ont suivi.

Parlant sur Le Late Late Show avec James Corden, elle a déclaré: « Après avoir fait huit ou neuf cents films d’action, je me suis blessée en mettant une paire de leggings dans ma chambre d’hôtel.

« Je faisais un drame émotionnel très intense et je ne courais pas contre les murs ou quoi que ce soit. J’étais dans ma chambre d’hôtel en train de mettre une paire de leggings, et j’avais l’impression qu’une sorte de corde de guitare s’était cassée et tout était horrible. »