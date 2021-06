Kate Beckinsale dégage une certaine rage dans la première bande-annonce de Jolt

Amazon a révélé le premier aperçu de Secousse, le prochain film d’action avec Kate Beckinsale qui a des idées intéressantes. Jetez-y un coup d’œil.

J’adore revoir Kate Beckinsale dans un film d’action. Elle est toujours amusante à regarder dans ces rôles et parvient à avoir l’air dur à cuire tout en le faisant. Combinez cela avec une approche différente qui a quelque chose à voir avec la thérapie de choc et les épisodes homicides, et bien…Secousse semble intéressant:

Je n’avais pas entendu parler du film auparavant, mais cette bande-annonce m’a certainement intéressé. J’aime le concept général selon lequel elle doit trouver un moyen de contrôler ses épisodes de meurtre alimentés par la rage, tout en essayant de comprendre ce qui se passe. Cela ressemble à une sorte de film loufoque de Jason Statham. Bien sûr, cela a l’air un peu hammy, mais certainement très amusant.

Lindy est une belle femme sardoniquement drôle avec un secret douloureux : en raison d’un trouble neurologique rare et permanent, elle éprouve des impulsions meurtrières sporadiques remplies de rage qui ne peuvent être arrêtées que lorsqu’elle se choque avec un appareil à électrode spécial. Incapable de trouver l’amour et la connexion dans un monde qui craint son état bizarre, elle fait finalement confiance à un homme assez longtemps pour tomber amoureux, seulement pour le trouver assassiné le lendemain. Le cœur brisé et enragée, elle se lance dans une mission remplie de vengeance pour retrouver son assassin, tout en étant poursuivie par la police en tant que principal suspect du crime.

Secousse frappe Prime Video sur 23 juillet 2021.