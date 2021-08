Kate Beckinsale aimerait toujours un Underworld Vs. Croisement de lames

Monde souterrain la star Kate Beckinsale révèle une idée qu’elle avait pour un croisement avec un autre chasseur de vampires Lame, quelque chose qu’elle aimerait toujours faire. Beckinsale’s Monde souterrain / Lame Le film aurait vu son personnage Selene faire équipe avec Daywalker de Marvel, le couple semant sans aucun doute la peur dans le cœur battant des vampires du monde entier.

« Je voulais vraiment qu’ils fassent un mashup Underworld-Blade. Quel duo (Selene et Blade) serait. Je le ferais certainement, mais je pense qu’ils voulaient juste redémarrer Blade en tant que Blade, alors ils ne l’ont pas fait . »

Ce n’est pas la première fois que Beckinsale lance cette idée, l’actrice révélant lors d’un Q&A en 2016 pour le cinquième film de la franchise, Monde souterrain : guerres sanglantes, ce des enfers L’équipe de production avait discuté du crossover avec Marvel, qui a finalement décidé de le refuser. Cela a ensuite été confirmé par le président de Marvel Studios, Kevin Feige, qui a déclaré : « [The Underworld filmmakers] a demandé il y a longtemps et je pense que notre réponse a été : « Non, nous ferons quelque chose avec Blade à un moment donné. » C’est toujours la réponse. »

Alors que les goûts de Selene et Lame irait parfaitement bien ensemble, avec la paire échangeant sans aucun doute des histoires et les meilleures façons de garder votre tenue en cuir fraîche, Marvel Studios a plutôt décidé de garder Blade comme un guerrier solitaire, avec le redémarrage MCU du personnage devant entrer dans fabrication l’année prochaine.

L’acteur primé aux Oscars Mahershala Ali est actuellement la seule star attachée, avec Veilleurs l’écrivain Stacy Osei-Kuffour a récemment demandé à être scénariste pour Marvel’s Lame redémarrer. Bien que les détails restent rares, le script de l’écrivain nominé aux Emmy réinitialisera probablement la franchise et racontera de toutes nouvelles aventures de l’homme mi-vampire, mi-mortel qui devient un chasseur de vampires pour protéger l’humanité. Bien que les détails de l’intrigue restent inconnus à l’heure actuelle, le film impliquera sans aucun doute une fois de plus la bataille interne qui fait rage à l’intérieur de Blade, un homme qui possède toutes les forces du vampire et aucune de ses faiblesses, mais qui a toujours besoin de sang pour survivre. Moghol Mowgli le réalisateur Bassam Tariq a récemment été recruté pour diriger la sortie MCU.

En ce qui concerne la Monde souterrain franchise, l’histoire de Selene a commencé en 2003, avec Beckinsale menant la charge en tant que Serviteur de la Mort déterminé à détruire les Lycans qui auraient tué sa famille. Alors que le film n’a pas été particulièrement bien accueilli par la critique, la franchise a trouvé un public passionné et s’est ainsi poursuivie dans plusieurs suites, Monde souterrain : évolution (2006), Underworld le soulèvement des Lycans (2009), Monde souterrain : éveil (2012), et Monde souterrain : guerres sanglantes (2016).

Un sixième film a souvent été discuté, et tandis que Kate Beckinsale est « très douteux » qu’elle apparaisse un jour dans un autre Monde souterrain film, elle ne l’a pas exclu, déclarant même qu’elle était prête à enfiler à nouveau le pantalon de cuir si l’occasion se présentait. « Je sais exactement où ils sont », a-t-elle déclaré. « On ne sait jamais qui on veut impressionner. »

Pensez-vous que Marvel a raté de ne pas aller de l’avant avec un Monde souterrain/Lame croisement ? Ou êtes-vous heureux que le studio soit bloqué avec un redémarrage du MCU ? Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Variety.

Sujets : Lame, Enfers