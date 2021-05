Kat Dennings pensait qu’elle n’allait avoir qu’un seul caméo sur WandaVision

WandaVision il est sorti cette année et a été applaudi par les critiques et les fans. Tout le monde s’accorde à souligner le caractère multiforme du spectacle mettant en vedette Wanda Maximoff et Vision essayer de mener une vie normale dans la paisible ville de West View. Dans ce contexte Darcy Lewis, le personnage de Kat Dennings, est envoyé par l’organisation ÉPÉE pour savoir ce qui se passe dans cet endroit.

Darcy Lewis est revenu au MCU avec tout son humour







Lewis est l’une des actrices préférées des adeptes de merveille qui se souvient d’elle pour ses participations à la franchise de Thor. Curieusement, il n’est jamais apparu dans les entrées du Avengers et son retour à MCU en tant que scientifique respectée, elle était célébrée. Dans ce cas ÉPÉE étudie le champ de force qui entoure la ville de West View et Lewis est en charge du travail avec l’agent Jimmy Woo (Randall Park).

Dennings a raconté à la première personne comment il avait appris son retour à la MCU: «J’ai reçu cet appel et ils ne m’ont pas dit de quoi il s’agissait. Je savais qu’ils faisaient ces émissions. Ça devait être quelque chose comme ça. Je pensais que ce serait une scène. Que j’expliquerais quelque chose et que je partirais. Ils m’a demandé si je voulais ramener à Darcy. Puis j’ai entendu à quoi servait l’émission et ça me torturait le cerveau parce que Darcy n’avait aucun rapport avec ce monde, c’était toujours la terre de Thor. J’étais très intéressée. «

L’implication de Darcy dans WandaVision C’est l’un des aspects qui a le plus séduit les fans du programme. Surtout la relation professionnelle avec Jimmy woo. À tel point qu’ils ont même demandé leur propre spectacle pour ces personnages dans le style du célèbre X-Files. Plus tard, Dennings a admis qu’il avait une nouvelle participation à la MCU dont nous ne connaissons toujours pas les détails.

Darcy a ajouté de l’humour et de la chaleur à WandaVision, qui était souvent plongé dans le sens de la tragédie et de l’obscurité de son intrigue. Y a-t-il de l’espoir de voir ce personnage sauver à nouveau le monde et de le faire avec une blague amusante en cours de route? Bien sûr que oui.