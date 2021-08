Kat Dennings ferait un spin-off de WandaVision avec Randall Park «en un clin d’œil»

Après son retour en tant que Darcy Lewis dans la série à succès Marvel WandaVision, Kat Dennings reprendrait le rôle dans un spin-off aux côtés de Jimmy Woo de Randall Park « en un clin d’œil ». Faisant maintenant partie de l’univers cinématographique Marvel depuis une décennie, Dennings a joué pour la première fois l’acolyte technophile de Jane Foster (Natalie Portman) en 2011 Thor. Elle est apparue dans la suite de 2013 Thor: Le Monde des Ténèbres, mais a raté le troisième versement, Thor : Ragnarok.

Plus récemment, Dennings a fait un retour surprise en tant que Darcy lorsque WandaVision diffusé sur Disney + cette année. À l’époque, de nombreux fans de la série faisaient campagne pour que Dennings et Park obtiennent leur propre série dérivée. Dans la veine de Les fichiers X, la série potentielle pourrait suivre Darcy et Jimmy Woo enquêtant sur des événements surnaturels dans le MCU, comme la version Marvel de Scully et Mulder.

Dans une nouvelle interview avec PopCulture.com, Kat Dennings a été interrogée sur son avenir dans Marvel. On ne s’attend pas à ce qu’elle apparaisse dans Thor : Amour et Tonnerre, qui a terminé le tournage plus tôt cette année, mais nous pourrions la revoir sur grand écran s’il y a un Thor 5 qui appelle à son retour. De revenir pour un autre Thor ou un autre film de Marvel, a noté Dennings, « Je suis TOUJOURS prêt pour tout ce que Marvel me demande! »

La conversation s’est ensuite tournée spécifiquement vers les WandaVision spin-off avec Dennings dans le rôle de Darcy Lewis et Parc Randall comme Jimmy Woo. Pour sa part, Dennings précise qu’elle signerait immédiatement pour un tel projet s’il lui était présenté à titre officiel. Comme l’actrice le dit à PopCulture.com, il appartient aux décideurs des studios Disney et Marvel, mais suggère que la campagne des fans a probablement aidé.

« C’est toujours aux pouvoirs en place. Je pense qu’ils ont pris note de tous les commentaires. Je le ferais sans hésiter ! »

Il semble probable que nous reverrons Dennings dans le MCU à un moment ou à un autre, étant donné la popularité de l’actrice et du personnage auprès des fans de Marvel. Ce qui reste à voir, c’est quand cela se produira et si ce sera de retour sur grand écran pour un film de la phase quatre, ou si elle finit par revenir dans l’une des nombreuses émissions MCU à venir en préparation chez Disney +. Parce que tant de spectacles Marvel sont déjà en développement, cela pourrait être quelque chose qui retarde les retombées potentielles de Darcy et Jimmy.

Pendant ce temps, Randall Park a fait ses débuts dans le MCU en tant que Jimmy Woo en 2018 Ant-Man et la Guêpe. Comme Dennings, il a repris le rôle de WandaVision, et de nombreux fans espèrent déjà le revoir dans un autre projet Marvel. Parce qu’il a si bien travaillé avec Dennings pendant leur temps ensemble sur WandaVision, il n’y a probablement pas de meilleur moyen de ramener ces deux personnages au MCU que pour eux d’obtenir leur X-Files-série dérivée de style.

Il n’y a aucun plan pour le moment pour WandaVision pour obtenir une autre saison. Vous pouvez regarder la série en intégralité dès maintenant sur Disney+. Pour ce qui est de Thor : Amour et Tonnerre, cette suite sortira le 6 mai 2022. Ne comptez pas voir Dennings dans le rôle de Darcy dans le film. Cette nouvelle nous vient de PopCulture.com.

Sujets : WandaVision, Disney Plus