Kat Dennings et Andrew WK se sont fiancés: détails sur le couple

Kat Dennings et Andrew WK sont fiancés, selon d’adorables annonces partagées sur leur Instagram.

«Ça ne me dérange pas si je le fais», dit Dennings sous trois clichés d’elle montrant ses bijoux et embrassant sa fiancée. WK – ou Wilkes-Krier – a partagé les trois mêmes photos avec un anneau emoji comme légende.

Les stars de «Dollface» de Dennings, Brenda Song et Shelley Hennig, ont inondé ses commentaires de messages de félicitations avec de nombreux autres fans.

La star de «Wandavision» a montré son soutien à son beau musicien au cours des dernières semaines en faisant la promotion de ses nouvelles sorties sur ses médias sociaux et en mettant à jour sa bio Instagram pour inclure un lien vers sa boutique en ligne.

WK, qui se décrit comme «le Dieu de la fête», doit sortir son cinquième album rock en septembre.

Depuis combien de temps Kat Dennings et Andrew WK sont-ils ensemble?

Dans le communiqué de presse du 6 mai pour son dernier single, «I’m In Heaven», WK a révélé qu’il avait «récemment commencé à sortir avec l’acteur Kat Dennings», mais n’a pas précisé exactement quand ils sont devenus un objet.

La déclaration a également révélé que le couple s’était rencontré à Los Angeles plus tôt cette année.

Dennings, 34 ans, a officialisé les médias sociaux avec WK fin avril lorsqu’elle a partagé une photo de WK, 42 ans, avec une légende de cœur d’amour.

Cependant, elle avait auparavant a tweeté un mème plaisantant de WK début avril, il est donc possible qu’il y ait eu quelque chose entre les deux à l’époque.

WK est peut-être aussi une célébrité de longue date pour Dennings, car elle a répondu à une image du musicien en 2014 pour lui dire qu’il était un «grand verre de lait».

Kat Dennings est-elle sortie avec Tom Hiddleston?

Oui! Dennings et Hiddleston datent de 2010, lorsque les deux travaillaient ensemble sur Thor.

Hiddleston a joué Loki et Dennings a joué Darcy Lewis, le même personnage qu’elle a repris dans Thor: The Dark World et WandaVision.

Heureusement pour WK, l’ancien couple s’est séparé la même année.

Andrew WK est-il toujours marié?

Probablement pas…

Le communiqué de presse mentionné précédemment a également révélé que WK avait entamé une «procédure de divorce à l’amiable» en 2019, à la suite de la rupture de son mariage avec Cherie Lily.

On ne sait pas si leur divorce a été officiellement finalisé mais, clairement, cela n’a pas empêché WK de passer à autre chose et de planifier de futurs mariages.

Lily est une productrice de musique, une professionnelle du fitness et une danseuse, selon ses profils sur les réseaux sociaux. Elle a épousé WK en 2008.

Il ne semble pas y avoir de mauvais sang entre l’ancien couple car Lily suit à la fois WK et Dennings sur Instagram.

Elle aussi tweeté pour féliciter son ex sur sa nouvelle musique en février.

Dennings a gardé sa vie amoureuse silencieuse au cours des dernières années, mais a fréquenté Josh Groban pendant deux ans avant de se séparer en 2016.

«C’était une rupture mutuelle», ont déclaré des sources à l’époque: «Ils sont toujours amis et se soucient l’un de l’autre, mais ce n’est pas le bon moment pour eux maintenant en tant que couple.

