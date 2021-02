Kat Dennings anticipe un nouveau projet secret avec Marvel

« WandaVision», Au-delà de sa curieuse structure narrative, a présenté les fans de la MCU une foule de personnages inattendus qui reviennent dans la franchise de manière inattendue. L’un d’eux est Darcy Lewis, interprétée par Kat Dennings dans les deux premiers versements de « Thor»Et de retour avec un doctorat et une forte présence dans les métiers de l’agence ÉPÉE.

Sa présence dans la série a amené les fans à commencer à spéculer sur le prochain mouvement du personnage dans la série. MCU. Après tout, si cette franchise nous a appris quelque chose, c’est qu’aucun de ses personnages n’est là par pure coïncidence, aussi brève que soit sa participation.

«Il y a des choses que j’ai faites pour merveille qu’ils sortiront et qu’ils ne le seront pas ‘WandaVision». Mais je ne peux probablement pas le dire. Nous allons simplement en rester là », a déclaré Dennings dans une récente interview avec Supplémentaire. Pendant ce temps, l’actrice assure que « peut-être pas » apparaîtra dans « Thor: Amour et tonnerre», Un film dans lequel le réalisateur et scénariste Taika waititi se réunira à nouveau Chris Hemsworth avec Natalie Portman dont le caractère, Jane Foster, sera le porteur du Mjolnir sous l’identité de « Le puissant thor».

Dennings nie avoir reçu un appel pour le film, assurant qu’il n’a même pas lu le scénario ou sait comment cela affectera la continuité de la franchise. Et bien que ses déclarations semblent sincères, la communauté des fans l’interprète comme un mouvement supplémentaire de merveille pour garder quelques secrets après les confirmations de quelques personnages supplémentaires en production.

Dans « WandaVision», Darcy Je ferais équipe avec le capitaine Monica Rambau (Teyonah Parris) et l’agent de FBI Jimmy Woo (Parc Randall) dans la recherche sur l’anomalie entourant la communauté de Westview, NJ, où il Wanda Maximoff Il semble avoir établi une nouvelle réalité alternative, piégeant ses habitants.

Se croit que Dennings, comme Hemsworth, Portman et de nombreux autres acteurs de la franchise, prêteront sa voix à « Et qu’est-ce qui se passerait si …? », série animée pour Disney + dans lequel, pendant 10 épisodes, ils présenteront des alternatives à certains scénarios de la saga, commençant ainsi à jouer avec l’idée du multivers.

Jusqu’au moment, « WandaVision»Continue avec sa diffusion hebdomadaire tous les vendredis en Disney +. Il présente des performances de Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Kathryn Hahn avec Jac Schaeffer en tant que showrunner.