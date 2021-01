Kash Doll défend le Montana français après que Meme ait dit avoir quitté sa musique en 2020

Cela ne fera qu’alimenter les rumeurs de rencontres.

En tant qu’artiste, l’une des choses les plus dévastatrices à entendre est que vous devriez arrêter. C’est une chose que les gens n’aiment pas votre art, bien sûr, cela arrive toujours. Mais le fait que les gens vous suggèrent d’arrêter complètement est carrément irrespectueux. C’est pourquoi Kash Doll est intervenu pour défendre son «homme» French Montana après qu’un meme ait suggéré qu’il devrait être quitté en 2020. Le meme a répertorié quatre rappeurs comme des artistes qui devaient être quittés en 2020. French Montana a été répertorié avec Trippie Redd, Tekashi 6ix9ine et Lil Xan. Le fait que French, qui est un vétéran par rapport à ces gars-là, ait même été mentionné avec ces jeunes rappeurs était étrange au début. Kash Doll a retweeté l’image avec son propre message. « Nah French nous a donné trop de classiques pour figurer sur cette liste! », A-t-elle proclamé. Cela, faisant apparemment référence à la longévité de French, elle a écrit: « C’est de l’audace pour moi. 20 ans à ne pas oublier. » Selon les rumeurs, French Montana et Kash Doll sortiraient ensemble, et leur échange sur les réseaux sociaux récemment n’a fait qu’alimenter cet incendie. Le français a été lié à tort à Doja Cat et NeNe Leakes au cours des derniers mois, alors voyons comment celui-ci se déroule.