KartRider: Drift est un jeu de course de karting gratuit pour PS4

Compte tenu de la popularité écrasante de la série Mario Kart, nous supposons qu’il est surprenant qu’il n’y en ait pas plus, en particulier dans l’espace de jeu gratuit. Entrez KartRider: Drift, un nouveau titre de Nexon avec jeu croisé et progression croisée, en route vers la PS4. Une version bêta arrive en décembre, avec plus de 30 pistes différentes disponibles dès le départ.

Il y a une touche de ModNation Racers à celui-ci : vous pouvez personnaliser votre personnage et même créer des habillages uniques pour vos véhicules. Mais même si cela semble décent sur le papier, il n’a tout simplement pas le genre de style artistique attrayant et invitant que les meilleures versions du genre ont, n’est-ce pas? Au moins, c’est gratuit, donc vous ne perdez rien pour l’avoir fait tourner !