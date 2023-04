Karol G explose contre un magazine mexicain pour cette photo, qu’ont-ils fait à son visage ?

célébrités

La chanteuse a clairement exprimé son agacement après avoir vu que son visage et son corps étaient modifiés et défendus contre les stéréotypes de beauté.

©Getty ImagesLa chanteuse a critiqué la façon dont elle a été modifiée pour la couverture d’un magazine

Karol G a laissé un message clair contre la retouche photo dans certains médias après qu’un magazine mexicain a publié une photo d’elle en couverture, mais avec beaucoup de retouchesà la fois au visage et au corps, ce qui a causé l’agacement du bichota.

« Je ne sais même pas par où commencer ce message… Aujourd’hui, une image a été rendue publique qui ne me représente PAS. Mon visage ne ressemble pas à ça, mon corps ne ressemble pas à ça et je me sens très heureux et à l’aise avec mon apparence naturelle.« , a écrit la chanteuse à côté d’une image où elle peut être vue naturelle et sans maquillage contrairement à la photo de couverture qui a été éditée.

Karol G a déclaré que, malgré le fait qu’elle apprécie l’opportunité et qu’elle était heureuse lorsqu’elle a découvert que ce serait la couverture, l’éditorial n’a rien fait à ce sujet lorsque la chanteuse a exprimé son désaccord avec la quantité de retouches et d’édition qu’ils fait à la photographie.. l’interprète de TQG et Provence Il a également défendu d’être naturel.

« Je comprends les répercussions que cela peut avoir, mais au-delà du sentiment que c’est irrespectueux envers moi, ce sont des femmes qui se réveillent chaque jour en cherchant à se sentir à l’aise avec elles-mêmes, malgré les stéréotypes de la société« , a écrit le chanteur.

Jusqu’à présent, sur les réseaux sociaux du magazine qui a publié les photos de Karol G, aucune déclaration n’a été faite ni la couverture n’a été partagée. D’autre part, différentes célébrités et influenceurs ont soutenu Karol G pour faire entendre sa voix contre la retouche et le renforcement des stéréotypes.

