Karol G arrive dans le monde de Barbie ! La Bichota lance Watiti, un nouveau thème pour le film

Ce jeudi avait lieu le lancement de Watiti, le nouveau Karol G.



© ArchivesKarol G fait partie du monde de Barbie.

Carol G. a franchi une étape passionnante dans sa carrière en présentant WATITIune chanson qui fait partie de la bande originale attendue du film Barbie. La talentueuse chanteuse de reggaeton a apporté son style unique et son énergie contagieuse à ce projet de film, s’assurant que sa musique enchante ses fans et les fans de Barbie.

Regardez le clip vidéo de WATITI de Karol G :

WATITI est une chanson énergique et accrocheuse qui combine des rythmes contagieux avec des paroles enjouées. La chanson, qui a été sélectionnée pour faire partie de la bande originale de Barbie, promet d’ajouter une touche spéciale à l’histoire du film, insufflant plaisir et rythme à l’intrigue et aux personnages.

La nouvelle de la participation de Bichota à la bande originale de Barbie a suscité de grandes attentes parmi les adeptes de la poupée emblématique. La première du film est prévue pour le 20 juillet prochain, et les fans pourront se plonger dans une nouvelle aventure pleine de magie et de plaisir, accompagné par la musique de Karol G.

Mais Karol G n’est pas le seul artiste à faire partie de ce projet passionnant. Le célèbre chanteur britannique Dua Lipa a également contribué à la bande originale du film Barbie avec son propre thème sorti il ​​y a quelques semaines appelé Danse la nuit. La combinaison des talents de Karol G et de Dua Lipa assure une bande-son vibrante et diversifiée qui plaira à coup sûr aux téléspectateurs de tous âges.

Karol G, avec son charisme et son style musical incomparable, est devenu l’un des artistes les plus influents de la musique latine d’aujourd’hui. Sa participation à la bande originale de Barbie marque une autre étape importante dans sa carrière réussie et met en évidence sa polyvalence et sa capacité à briller dans différents projets artistiques.

Bref, la sortie de WATITI de Karol G dans le cadre de la bande originale du film Barbie est une étape passionnante dans sa carrière. La chanson apporte rythme et amusement à l’histoire du film, tandis que la participation de Karol G et Dua Lipa assure une bande-son vibrante et captivante. La première du film Barbie est prévue pour le 20 juillet prochain en sallesdonnant aux fans la chance de vivre une nouvelle aventure remplie de magie et de musique incroyable.

