Karl Urban vérifie Scream pour soutenir la co-vedette des garçons Jack Quaid

Fans de Les garçons attendent tous avec impatience la troisième saison, mais jusque-là, la star de la série Jack Quaid peut être vue sur grand écran. L’acteur est l’une des nouvelles stars de Scream, le cinquième volet de la franchise de films slasher. Le film est maintenant à l’affiche dans les cinémas, incitant beaucoup à le découvrir dans leurs cinémas locaux, et parmi eux se trouve Quaid’s Les garçons co-vedette Karl Urban.

Salut Jack Quaid. Je t’ai aimé dans Pousser un cri« , Dit Urban, en publiant une photo de lui au théâtre sur Instagram. Une réponse de Quaid disait: » AHHHHHH !!!!! Je t’aime mon pote ! »

Quaid joue l’un des nombreux nouveaux personnages introduits dans Pousser un cri. Va-t-il survivre ? Est-il le tueur ? Nous ne disons pas ici. En tout cas, étant donné la quantité de sang que nous avons déjà vu Quaid couvert sur Les garçons, l’acteur était apparemment prêt à gérer le chaos sanglant qui accompagne le fait de jouer dans un film slasher comme Pousser un cri.

Le synopsis de la suite se lit comme suit : « Vingt-cinq ans après qu’une série de meurtres brutaux a choqué la paisible ville de Woodsboro, un nouveau tueur a enfilé le masque Ghostface et commence à cibler un groupe d’adolescents pour ressusciter les secrets du passé meurtrier de la ville. Neve Campbell (Sidney Prescott), Courteney Cox (Gale Weathers) et David Arquette (Dewey Riley) reprennent leurs rôles emblématiques dans Pousser un cri aux côtés de Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown et Sonia Ammar. »

« Oh mec, je pense que c’était travailler avec David, le premier jour où j’ai travaillé avec David. Je pense qu’il a été le premier acteur avec lequel j’ai travaillé, et juste pour voir David Arquette devant moi, c’était Dewey et faire tous ses Dewey-ismes, était tout simplement incroyable. Je pense que c’est à ce moment-là que ça m’a vraiment frappé comme, ‘ok, ouais, je suis définitivement dans un Pousser un cri film’ « , a déclaré Quaid à Screen Rant lorsque le moment est tombé.

Karl Urban et Jack Quaid partageront à nouveau l’écran cet été







La série à succès de Prime Video Les garçons met en vedette Karl Urban et Jack Quaid en tant que deux membres d’un groupe dont le but est d’empêcher les super-héros corrompus d’abuser de leurs pouvoirs. La série ridiculise le genre des super-héros et comprend des personnages qui servent de parodies de personnages bien connus de Marvel et DC.

« Je ne peux rien dire à ce sujet », avait précédemment déclaré Quaid à Inverse, gardant un œil sur les secrets que le showrunner Eric Kripke a en réserve pour la troisième saison de l’émission de super-héros. « Nous faisons des folies, insensé choses cette saison. Personne ne va bien.

Deux saisons dans, Les garçons semble n’avoir fait que gagner en popularité. Il y a beaucoup d’anticipation de la part des fans pour la troisième saison, et c’est récemment que la date de sortie de la saison 3 a finalement été annoncée. Les garçons reviendra pour sa troisième saison cet été lorsque la saison 3 commencera à être diffusée sur Prime Video le 3 juin 2022.





