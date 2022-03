Karl Urban n’a toujours pas vu de scénario pour Star Trek 4

Un nouveau Star Trek La suite devrait commencer la production dans un proche avenir, mais les membres de la distribution attendent toujours de voir ce qu’ils feront dans le film. Le mois dernier, il a été rapporté que JJ Abrams produisait un Star Trek au-delà suite qui ramènera le casting principal de la trilogie du film de redémarrage. La nouvelle a été annoncée lors de la présentation de la Journée des investisseurs Paramount avec d’autres nouvelles de Star Trek ainsi que la révélation qu’Abrams prévoyait de commencer à tourner d’ici la fin de l’année.

« Nous sommes ravis de dire que nous travaillons dur sur un nouveau Star Trek film qui sera tourné d’ici la fin de l’année qui mettra en vedette notre distribution originale et de nouveaux personnages qui, je pense, seront vraiment amusants et excitants et aideront à prendre Star Trek dans des domaines que vous n’avez jamais vus auparavant », a déclaré Abrams. « Nous sommes ravis de ce film, nous avons un tas d’autres histoires dont nous parlons et qui, selon nous, seront vraiment excitantes, alors j’ai hâte que vous voyiez ce que nous préparons. Mais jusque-là, vivez longtemps et prospérez.

Bien qu’Abrams ait clairement déclaré que la distribution originale revenait, c’est une annonce qui les a pris par surprise. Parlant davantage de la situation avec Variety, l’acteur Karl Urban a révélé qu’il n’avait toujours pas vu le scénario et qu’il ne pouvait donner aucun détail sur le projet. Cependant, il semble très optimiste et semble espérer que tout ira bien car il a hâte de revenir sur le Star Trek ensemble avec ses collègues membres de l’équipage de Starfleet.

« Je n’ai pas vu de scénario, je ne sais rien. Mais j’adorerais travailler à nouveau avec ces gars, tellement amusant, le meilleur coup. Nous verrons », a déclaré Urban.

Ces commentaires sont similaires à ce que Chris Pine avait à dire à propos de Star Trek 4. Il a récemment expliqué : « Je pense que tout le monde disait : ‘Tu en as entendu parler ?’ Nous sommes généralement les derniers à le savoir, mais je sais que nous sommes tous excités. Chaque fois qu’ils veulent nous envoyer un script, nous sommes prêts pour cela… Nous n’avons pas vu de script. je n’en sais rien. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait confiance dans le scénario, Pine a répondu : « Je ne fais confiance à personne, mais je suis excité. J’adore l’histoire. J’adore Star Trek. J’aime mon peuple. »

Il y a eu des années de rumeurs et de faux départs pour Star Trek 4, bien que l’optimisme de JJ Abrams semble être un bon signe cette fois-ci. Zoe Saldana, qui joue Uhura dans la franchise, a également récemment évoqué la poursuite de l’histoire avec un nouveau film. Pour elle et le reste de la distribution, ce sera doux-amer car ils seront heureux de se retrouver, mais cela viendra avec une certaine douleur de ne pas avoir le regretté Anton Yelchin avec le reste d’entre eux.

« Nous sommes ravis », a déclaré Saldana. « Évidemment, c’est doux-amer parce que nous nous réunissons pour la quatrième fois et que l’un de nous n’est plus avec nous avec le décès d’Anton, mais nous pensons honnêtement que revenir en arrière et garder le Star Trek famille ensemble est un moyen de vraiment le garder vivant dans nos pensées et nos cœurs parce qu’il était tellement fan. Et il était un artiste si dévoué à l’artisanat et aussi à Star Trek. Donc, ce serait formidable de pouvoir retourner au travail et de pouvoir, vous savez, être avec le gang. »









