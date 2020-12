Karl-Anthony Towns n’exigera pas de chirurgie du poignet blessé: rapport

Karl-Anthony Towns des Timberwolves n’aura pas besoin d’être opéré au poignet gauche, suite à une blessure lors du match de samedi contre le Jazz.

La star des Timberwolves, Karl-Anthony Towns, n’aura pas besoin de chirurgie, à la suite d’une luxation du poignet gauche qui devrait lui faire manquer plusieurs matchs. Ronald Martinez / La blessure s’est produite lors de la victoire 116-111 des Timberwolves sur les Utah Jazz samedi soir. ESPN rapporte que le temps que les villes manqueront de la blessure devrait être minime. Le double All-Star de la NBA a subi une opération de fin de saison au même poignet l’année dernière. « [Towns] a été vraiment bon pour nous », a déclaré l’entraîneur Ryan Saunders avant le match de dimanche contre les Lakers de Los Angeles. chose que nous disons toujours quand il s’agit de garder de grands joueurs, faites tout en équipe et c’est ce que ce groupe a fait. « Ce fut une année difficile pour Towns, qui a été témoin du décès de plusieurs membres de sa famille à cause du COVID-19. « J’ai vu beaucoup de cercueils au cours des sept derniers mois », a déclaré Towns. «J’ai beaucoup de gens qui – dans ma famille et la famille de ma mère – ont contracté le COVID. C’est moi qui cherche encore des réponses, j’essaie de trouver comment les garder en bonne santé. C’est juste une grande responsabilité sur moi pour garder ma famille bien informée et prendre toutes les mesures nécessaires pour la maintenir en vie. « [Via]