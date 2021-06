Karen Trailer : Taryn Manning accède à un nouveau niveau terrifiant

Taryn Manning est une femme au titre terrifiant dans Karen, le thriller à venir de Coke Daniels inspiré des « Karens » réelles du monde. Connu pour son rôle d’évasion sur Orange est le nouveau noir, Manning incarnera une femme raciste dans le film similaire à certaines de celles vues dans des vidéos virales appelant la police contre des voisins pour des raisons insignifiantes. La première bande-annonce vient de sortir, et vous pouvez la regarder ci-dessous.

Coca Daniels (Le sien, le sien et la vérité) réalise le film, qui suit Taryn Manning comme « Karen Drexler, une femme blanche raciste qui se donne pour mission personnelle de déplacer la nouvelle famille noire qui vient d’emménager à côté d’elle. L’activiste communautaire Malik (Cory Hardrict, Tireur d’élite américain) et sa femme Imani (Jasmine Burke, Saints et pécheurs) sont le couple qui vient de déménager dans la banlieue d’Atlanta, mais ils ne reculeront pas sans se battre. »

Roger Dorman et Gregory Alan Williams sont également à l’affiche. La production du film est Mary Aloe (meurtri) et Craig Chapman (Voleur honnête) aux côtés de Gillian Hormel, Autumn Bailey-Ford, Manning et Hardrict. Vanzil et Victor Burke et Anik Decoste sont producteurs exécutifs. Danie’s Flixville USA produit également avec Aloe’s Aloe Entertainment en association avec Hormel’s Ludascripts, Peanut Gallery Group, Bondit Media Capital, BET et Burke Management.

« Je ressentais une responsabilité sociale, même si je joue du côté opposé, si je dois en quelque sorte jouer le méchant et faire tout cela pour aider à changer les choses, j’étais plus que disposé à assumer le rôle », a déclaré Manning à propos de son casting dans une interview TMZ. « Si vous ne m’aimez pas dans le rôle, parfait, j’ai fait mon travail tout simplement génial. Mais le point principal est que ce qui se passe est juste dévastateur, et il est temps de changer. Et pour moi de faire partie de cette image d’ensemble signifiait beaucoup pour moi. »

Révélant qu’elle a regardé beaucoup de vidéos réelles de « Karen » en ligne pour se préparer au rôle, Manning a ajouté: « J’en ai vu beaucoup, et bien sûr j’en ai regardé plus, parce que maintenant je veux trouver tous différents niveaux, et différents types. Oui, je veux dire, c’est certainement beaucoup d’études en cours, mais c’est si mauvais, et donc partout, et c’est le but de ce film, et pourquoi il est si opportun, et pourquoi je Je suis tellement excité. »

« L’année dernière, pendant la pandémie mondiale et les troubles civils, j’ai – comme beaucoup d’entre nous – ressenti de la colère, du désespoir et du désespoir », a également déclaré le réalisateur Coke Daniels, selon Deadline. « Le soutien écrasant des personnes du monde entier, qui veulent voir le changement, a été une telle inspiration. »

Manning est probablement mieux connu pour avoir joué à Pennsatucky sur Orange est le nouveau noir, un rôle qu’elle a joué pendant les sept saisons de la série Netflix. Elle est également connue pour avoir joué Cherry dans Fils de l’anarchie et a de nombreux rôles au cinéma, y ​​compris 8 miles, La voûte, et Le meurtre de Nicole Brown Simpson. L’actrice est apparue plus récemment dans la comédie Dernier appel avec Jeremy Piven, Jamie Kennedy, Zach McGowan et Bruce Dern.

Une date de sortie n’a pas encore été révélée pour Karen. Par date limite, 13 Films a lancé les ventes du film avant le marché virtuel de Cannes. La nouvelle bande-annonce du film nous vient de Flixville USA sur YouTube.

