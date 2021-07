Karen Gillan veut Meryl Streep et Jennifer Lawrence pour Gunpowder Milkshake 2

Lait frappé à la poudre Star Karen Gillan a révélé quelles actrices elle aimerait ajouter à une suite potentielle, et elle vise haut. Tandis que Lait frappé à la poudre 2 n’a pas encore été confirmé, Gillan ne peut s’empêcher d’attendre avec impatience des bouffonneries d’action plus loufoques, et espère que les lauréates des Oscars Meryl Streep et Jennifer Lawrence et la nominée aux Oscars Isabelle Huppert pourraient être persuadées de se joindre au chaos.

« Où est-ce que je commence même ? Il y a tellement d’actrices ! On pourrait aller Isabelle Huppert si on voulait une actrice française. Ou, j’adore Jennifer Lawrence. Je pense qu’elle est l’une des plus grandes actrices de cinéma que nous ayons. Qui d’autre j’aime ? J’aime tellement de gens. Meryl Streep. Pouvons-nous faire venir Meryl ? Pouvez [Meryl Streep] être un ennemi juré qui devient un allié au fil du film ? Ouais, alors elle peut être dans le prochain, tu sais ? Parce qu’on ne veut pas se débarrasser d’elle. Vous ne vous débarrassez pas de Meryl. »

Jennifer Lawrence n’est bien sûr pas étrangère au genre du film d’action, ayant dirigé des personnalités comme Les jeux de la faim franchise, et bien qu’il puisse être difficile d’imaginer l’estimée + Meryl Streep impliquée dans les manigances de balles volantes, l’idée qu’elle joue un méchant grand patron convient étonnamment bien.

Réalisé par Navot Papushado et d’après un scénario de Papushado et Ehud Lavski, Lait frappé à la poudre présente au public de Netflix un tout nouvel univers de films d’action. Dirigé par Avengers : Fin de partie Karen Gillan dans le rôle de Sam, notre histoire commence quand, à seulement 12 ans, elle est cruellement abandonnée par sa mère, Scarlet, une assassine d’élite, qui est obligée de s’enfuir. Des années plus tard, malgré l’éloignement, Sam est également devenue une tueuse à gages de sang-froid, un peu comme sa mère. Sam a été élevée par The Firm, le syndicat du crime impitoyable pour lequel sa mère travaillait. Aujourd’hui, 15 ans plus tard, Sam a suivi les traces de sa mère et est devenue une féroce tueuse à gages. Elle utilise ses « talents » pour nettoyer les dégâts les plus dangereux de The Firm. Elle est aussi efficace que loyale.

Mais lorsqu’un travail à haut risque tourne mal, Sam doit choisir entre servir The Firm et protéger la vie d’une innocente fille de 8 ans – Emily. Une guerre des gangs est rapidement déclenchée, la ramenant finalement à sa mère et à ses anciennes compagnes hitwomen. Avec une cible sur le dos, Sam n’a qu’une seule chance de survivre : retrouver sa mère et ses associés mortels : les bibliothécaires. Ces trois générations de femmes doivent désormais apprendre à se faire confiance, tenir tête à The Firm et à leur armée de sbires, et monter l’enfer contre ceux qui pourraient tout leur prendre.

Bien qu’il n’y ait actuellement aucun mot sur une suite, Papushado a déjà révélé qu’il existe de nombreuses idées sur la prochaine étape. « Ensuite, lorsque vous commencez à travailler sur [a follow-up], vous avez tellement d’idées », a récemment déclaré le réalisateur. « Même lorsque vous décidez qu’il n’y a pas de place pour cela ici, vous vous dites : ‘D’accord, laissons ça de côté.’ En fait, si les gens vont l’aimer autant que je l’espère, il y a des écrans et des théâtres et partout où ils peuvent le voir, je pense qu’il y a déjà assez d’idées pour mettre les choses en mouvement. »

Si Lawrence, Huppert et Streep étaient persuadés d’ajouter leurs noms à Lait frappé à la poudre 2 ils rejoindraient une cavalcade d’actrices extrêmement talentueuses, dont Karen Gillan, Lena Heady, Carla Gugino, Michelle Yeoh et Angela Bassett en tant qu’assassins. Lait frappé à la poudre est sorti aux États-Unis le 14 juillet 2021 par Netflix avec une sortie simultanée limitée en salles. Cela nous vient de Cinemablend.

Sujets : Milk-shake à la poudre à canon