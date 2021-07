Karen Gillan veut continuer à jouer à Nebula après Guardians of the Galaxy Vol. 3

Le réalisateur James Gunn et la star Dave Bautista voient tous deux Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 comme un bon point d’arrêt pour leurs courses respectives avec Marvel Studios, mais Karen Gillan n’est pas encore si impatiente de s’éloigner du MCU. Dans le gardiens de la Galaxie films et ailleurs dans le MCU, Gillan joue le rôle préféré des fans de Nébuleuse aux côtés de Drax le destructeur de Bautista. Tous les trois seront de retour ensemble en novembre pour le tournage du troisième et probablement dernier volet de la série.

Dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, Karen Gillan abordé son avenir dans le MCU. Tandis que le gardiens de la Galaxie les films pourraient se terminer par Vol. 3, Nebula peut rester dans les parages pour apparaître dans d’autres films ou émissions de télévision, car Gillan est devenu « émotionnellement investi » dans le personnage. Comme dit à THR, l’actrice espère que Nebula continuera son voyage en tant que personnage passé Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, quitte à dire adieu à Gunn et Bautista.

« J’aime tellement mon personnage. Je suis en quelque sorte obsédé par elle. (Rires.) J’aime tellement jouer un personnage qui est vraiment éloigné de moi-même. Mais je me sens aussi vraiment investi émotionnellement en elle à travers tout ce qui elle a vécu avec Thanos et tout ça. J’adorerais donc continuer le voyage du personnage. Je ne sais pas à quoi cela ressemblerait vraiment sans James [Gunn] ou Dave [Bautista], mais j’aime beaucoup la jouer, donc je n’ai pas hâte de finir. »

Gillan ne veut clairement pas quitter le MCU de si tôt, mais elle s’occupe néanmoins d’autres projets. On peut la voir dans le nouveau film Gunpowder Milkshake qui vient de faire sa première sur Netflix aux États-Unis. Réalisé par Navot Papushado, il met en vedette Gillan dans le rôle d’un assassin qui fait équipe avec sa mère (Lena Headey) et d’anciens acolytes (Carla Gugino, Michelle Yeoh, Angela Bassett) pour sauver une jeune fille (Chloe Coleman).

Pendant ce temps, Gillan reviendra sur Netflix pour la prochaine comédie de Judd Apatow, The Bubble. Elle dirige une distribution d’ensemble qui comprend également des noms comme Fred Armisen, Iris Apatow, Maria Bakalova, David Duchovny, Keegan-Michael Key, Pedro Pascal et Leslie Mann. Une méta-comédie, le film traite de la production d’un film pendant la pandémie de COVID-19. Une date de sortie n’a pas été fixée pour le moment.

En plus de jouer à Nebula dans le MCU, Gillan est également connue pour son rôle d’Amy Pond dans trois saisons de Docteur Who. Elle joue également dans le Jumanji série avec ses autres crédits dont Stuber, Espions déguisés, et Toutes les créatures ci-dessous. L’année dernière, elle est apparue dans le film d’aventure L’appel de la nature avec Harrison Ford.

Lait frappé à la poudre est maintenant en streaming sur Netflix. Pour en savoir plus sur Nebula, nous pouvons voir Gillan de retour dans le rôle lorsque Thor : Amour et Tonnerre est publié le 6 mai 2022. Cela sera suivi de son retour dans la prochaine suite Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, qui devrait sortir le 5 mai 2023. Vous pouvez lire l’intégralité de l’interview de Gillan sur The Hollywood Reporter.

