Karen Gillan taquine la fin de la nébuleuse alors qu’elle se termine sur Guardians of the Galaxy Vol.3

Karen Gillan est apparue dans Nebula dans le MCU depuis gardiens de la Galaxiemais comme l’actrice écossaise a signé le tournage du troisième film de la franchise, elle a également mis en doute si elle sera l’une de celles qui continueront après Gardiens de la Galaxie Vol.3 sortira au cinéma l’année prochaine. Le film marquera la sixième apparition principale de Gillan dans la saga Marvel, après être apparu dans les trois films Guardians, le prochain Spécial vacances et les pièces d’ensemble de Avengers : guerre à l’infini et Avengers : Fin de partiemais ses prochaines sorties pourraient bien être sa dernière fois à jouer le personnage après, ce qu’elle appelle « un enfer d’une décennie ».

Gardiens de la Galaxie Vol.3 approche progressivement les derniers jours du tournage, et Karen Gillan a partagé un post sur son Instagram annonçant qu’elle a terminé son travail sur la suite, et ne sait pas si elle reviendra pour d’autres aventures dans la franchise Marvel. Elle a écrit:

« Et c’est la fin de Nebula dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 !!!!! Je ne sais pas si Nebula reviendra au-delà de ça, il est possible que ce soit son dernier chapitre. Et si c’est le cas, alors je veux juste pour dire merci à @jamesgunn de m’avoir donné un personnage aussi intéressant, complexe et fascinant à jouer. J’ai apprécié cette exploration plus que tout autre personnage que j’ai joué. C’était une sacrée décennie. Merci d’avoir regardé… #nebula #gotgvol3 »

Guardians of The Galaxy 3 sera une balade émotionnelle





Bien que l’on sache très peu de choses sur l’intrigue du dernier film Marvel de James Gunn, il y a eu beaucoup de rumeurs et de commentaires de la part de ceux qui ont été impliqués dans la production pour savoir que cela va être un envoi émotionnel pour le courant. L’équipe des Gardiens. En tant que dernier film pour un certain nombre de personnages, il y aura beaucoup d’adieux à dire, et certains d’entre eux ne seront pas heureux.

De plus, Zoe Saldana, qui a joué la sœur de Nebula, Gamora, a laissé entendre qu’il y aura beaucoup de réconciliation à faire entre les filles de Thanos dans le film, d’autant plus que Gamora n’est plus la même version qui a été sacrifiée lors des événements de Avengers : guerre à l’infini par son père pour sécuriser la pierre d’âme. Saldana a dit précédemment :

«Elle a commencé comme cette guerrière voulant sortir d’une relation parentale très toxique, puis elle a trouvé les Gardiens qui sont également dysfonctionnels, mais ils vont bien. Elle apprend beaucoup et trouve ce but plus grand. Puis son père arrive et fout tout en l’air. Elle meurt, elle est ramenée, mais ce n’est pas elle. Je pense que Gamora est un peu confus, je dois dire ! Mais James [Gunn] a tissé cette merveilleuse histoire autour du personnage et de chaque personnage de ce troisième film. »

Cependant, les Gardiens seront vus en premier dans Thor : Amour et tonnerre cet été, et bien que leur rôle dans ce film soit également gardé pour la plupart secret et actuellement présenté dans la première bande-annonce comme ayant un impact minimal sur l’histoire, il est probable que leur apparition sera plus qu’éphémère en tant que Dieu de Thunder affronte Gorr The God Butcher et semble avoir besoin de toute l’aide possible. Thor : Amour et tonnerre arrive en salles le 8 juillet, tandis que le Spécial vacances des Gardiens arrive sur Disney+ en décembre et Gardiens de la Galaxie Vol.3 arrive en salles le 5 mai 2023.









